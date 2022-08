(VIDEO) Colombia: Presidente Petro convoca a sindicatos y empresarios a concertar reforma laboral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que convocó a los empresarios y a los sindicatos de trabajadores a fin de concertar, junto al Ministerio del Trabajo, una reforma laboral.



“Hemos convocado a los gremios empresariales y a los sindicatos de trabajadores a concertar con el Ministerio de Trabajo una reforma laboral”, escribió el mandatario del país suramericano en su cuenta de Twitter.



Petro agregó que, además de la reforma laboral, el objetivo es crear “un estatuto del trabajo que dignifique al pueblo trabajador”.



“El fruto de esta concertación se presentará como proyecto de ley”, explicó el jefe de Estado.





El mandatario, quien este martes recibió a integrantes del Consejo Gremial Nacional, en la Casa de Nariño, sede del poder Ejecutivo, dijo a periodistas que fue tomada la decisión de que el proceso de concertación en materia laboral se extienda hasta diciembre o enero de 2023.La reforma tiene como objetivo el "mejoramiento del clima laboral”, señaló Petro, quien busca mejoras para los trabajadores como el pago de horas nocturnas, la equidad salarial entre hombres y mujeres, finalizar con los contratos de prestación de servicios y alcanzar una mayor estabilidad en los puestos de trabajo.El Gobierno de Petro, quien inició su gestión presidencial el pasado 7 de agosto, está concentrado en la aprobación en el Congreso de la reforma tributaria, cuyo objetivo central es la disminución de la desigualdad social.Se busca proteger la empresa productiva “y que, al proteger la producción, se generen igualdad y equidad; y financiar al Estado, porque para eso son las reformas", agregó.Las autoridades colombianas tienen el objetivo de recaudar, si es aprobada la reforma tributaria, anualmente 25 billones de pesos (equivalentes a 5.736 millones de dólares), a fin de reducir la deuda social.Si se añade la lucha contra la elusión y la evasión tributaria, el Gobierno recibiría un total de 50 billones de pesos anuales (alrededor de 11.472 millones de dólares).Si el diagnóstico que le hizo la Misión de Empleo al mercado laboral colombiano es acertado, Colombia no necesitaría una, sino varias reformas para atacar el problema de raíz.En la presentación del informe, los jefes de la misión ilustraron el mercado laboral como la maquinaria de un reloj, que está compuesta por diversas piezas, las cuales tienen que actuar en sincronía para que todo el mecanismo funcione. Una sola que esté defectuosa podría implicar que la máquina no ande, o que dé la hora mal.Las piezas de esta maquinaria en Colombia son, entre otras, las empresas, el sistema de pensiones, el sistema de salud, el concepto de formalidad, la academia (porque es la que forma a los trabajadores), la justicia (que es la que vela por la garantía de sus derechos) y el Gobierno (que es el que controla y hasta fija las reglas de juego).En todas, o por lo menos la mayoría de estas “piezas de maquinaria”, la misión encontró falencias. Es por eso que su principal recomendación es que se adelante una gran concertación y se analicen las reformas que se requieren, entendiendo que los cambios que se hagan en un área pueden repercutir en otras.En suma, Colombia no necesitaría una, sino una serie de reformas para atacar el problema que enfrenta su mercado laboral. También se advierte que es casi que imposible que este proceso se logre completar en un solo periodo de gobierno, por lo que, a largo plazo, lo que tendría que hacer el mandato de Gustavo Petro es avanzar con lo que pueda y, en lo que no, dejar las bases para que los próximos gobiernos continúen con la construcción.Construir sobre lo construido sería la fórmula acertada. Falta ver si se logra construir esos cimientos, y si los gobiernos futuros tienen la voluntad para continuar con la línea que se acuerde en los próximos meses.

Video del 23 abril 2018





Con información de Telesur / El Espectador.