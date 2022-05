(VIDEO) Putin afirma que Rusia lanzó en Ucrania un ataque preventivo ante una inminente agresión

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechó el 77 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945 para explicar las razones del lanzamiento de la operación militar especial en Ucrania, al resaltar que fue un ataque preventivo ante una agresión inminente.



"Habíamos presenciado el despliegue de infraestructuras bélicas, el incipiente trabajo de centenares de asesores extranjeros y los suministros regulares de las armas más modernas de la OTAN. El peligro iba en aumento día tras día. Rusia repelió la agresión de forma preventiva, fue una decisión forzosa, oportuna y la única correcta, la decisión de una nación soberana, independiente y fuerte", manifestó Putin en su discurso de felicitación.



El mandatario ruso acusó a los países de la OTAN de haber desatendido las iniciativas de Moscú.



Según Putin, "se venía preparando otra operación punitiva en el Donbás, una invasión de nuestras tierras históricas, incluida Crimea".



Durante su intervención, que coincidió con el día 75 de la operación militar en Ucrania, el presidente ruso afirmó que las tropas rusas y las milicias de Donbás están "combatiendo por la Patria, por su futuro, por que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo no haya cabida para verdugos, torturados y nazis".



El presidente prometió apoyo a las familias de soldados y oficiales muertos en el transcurso de la operación especial.



"El Estado, las regiones, las empresas y las organizaciones sociales lo harán todo para cuidar y ayudar a estas familias. Brindaremos un apoyo especial a los hijos de camaradas muertos y heridos. Hoy se ha firmado un decreto presidencial a estos efectos", aseguró Putin.



Tras el discurso, interrumpido por un minuto de silencio en homenaje a los caídos, empezó el desfile de las tropas.



En la parada militar del Día de la Victoria rindieron los honores unos 11.000 efectivos agrupados en 33 formaciones de gala pedestres y una columna mecanizada de 131 piezas de armamento histórico y moderno.



Entre los efectivos que desfilaron hoy por la Plaza Roja había participantes de la operación militar que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero pasado.



Debido al mal tiempo se canceló a última hora una exhibición aérea que iba a culminar el evento.



En un principio estaba previsto implicar en esa exhibición 77 aeronaves, entre ellas el llamado avión del juicio final ‒un Ilyushin IL-80 cuya función es servir de puesto de mando aéreo en caso de guerra nuclear‒, el helicóptero Mi-26, considerado como el más grande del mundo, y ocho cazas MiG-29 alineados en forma de Z, el emblema de la operación militar rusa en Ucrania.



Para Rusia y la mayoría de otros países postsoviéticos, la Gran Guerra Patria abarca el período entre la invasión alemana de la URSS, que comenzó el 22 de junio de 1941, y la segunda acta de capitulación militar incondicional del régimen nazi que se firmó a las afueras de Berlín cuando en Moscú ya era el 9 de mayo de 1945.



El comandante del Ejército de Tierra, Oleg Saliukov, fue el encargado de capitanear el ceremonial hoy, mientras que el titular de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, pasó revista a las tropas.



Después de finalizado el desfile, el presidente Putin irá a depositar una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, al pie de la muralla del Kremlin.



El 24 de febrero, al anunciar el inicio de la operación especial en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, explicó que el intento de complacer al agresor en vísperas de la Gran Guerra Patria fue un error que le costó caro al pueblo soviético. Recordó que en los primeros meses de combate, la Unión Soviética perdió enormes territorios de importancia estratégica y millones de personas.



"No cometeremos ese error por segunda vez, no podemos permitírnoslo", enfatizó el mandatario ruso.