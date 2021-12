(VIDEO) Chile: Un ultraderechista venezolano promete ser la "pesadilla" de Boric si el presidente electo invita a Maduro a la toma de posesión

27.12.21 - Los videos de un venezolano en Chile que promete convertirse en una "pesadilla" para el recién electo presidente Gabriel Boric, y organizar manifestaciones opositoras con miles de venezolanos si invita a Nicolás Maduro a su toma de posesión, han generado enconadas reacciones en ese país y una petición al Gobierno de medidas en su contra por incitar a la violencia.



Luis Andrés Luces, un residente venezolano de 42 años que llegó a Chile en 2012, tiene en todas sus redes sociales abundante material audiovisual donde deja clara su tendencia ultraderechista y su rechazo a la izquierda y al comunismo. Durante la campaña presidencial reciente manifestó abiertamente su apoyo al candidato perdedor, José Antonio Kast.



Recientemente, el ingeniero informático y publicista colgó un clip con insultos y amenazas contra el nuevo presidente chileno, de la coalición izquierdista Convergencia Social, que la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista, no pasó por alto y pidió al Ministerio de Interior que tome medidas. Luces, desde un lugar que no identifica, respondió a la parlamentaria y dijo que solo busca acallarlo por ser opositor.



¿De qué se trata el video?

Luces, que se ha inclinado por la plataforma TikTok para difundir su material, en una de las publicaciones más recientes espeta a Boric: "Te voy a decir algo y esto no es una amenaza, es una advertencia. Si se te ocurre traer a Nicolás Maduro para el cambio de mando, te puedo prometer que voy a movilizar a los más de 600.000 venezolanos que se encuentran con permanencia legal para la captura inmediata de este genocida".



Más adelante ratifica su "advertencia" y agrega: "Ni se te ocurra, porque no te va a gustar en lo absoluto la gran cagada que va quedar". Posteriormente, recuerda que sobre Maduro pesa el ofrecimiento de una recompensa de 15 millones de dólares hecha por el Gobierno de EE.UU. durante el mandato del expresidente Donald Trump, por información que lleve a su captura.



El ciudadano venezolano llama "mecherito", que es como se les dice coloquialmente a los ladrones en Chile, al recién electo mandatario y lanza otra "advertencia": "Si se te ocurre faltarle el respeto a mis compatriotas (…) te puedo jurar que voy a ser una pesadilla en las movilizaciones".

El ultraderechista venezolano también afirma que Boric ganó de manera "fraudulenta", como publicó en otros contenidos difundidos donde no hay pruebas de procesos abiertos de impugnación de resultados. Además, dice que el izquierdista está de acuerdo con Maduro porque "es muy fácil no culpar a los gatilleros cuando la mano es de izquierda".



"Violencia y odio"



A través de su cuenta de Twitter, la diputada por el Distrito N° 8 en Santiago informó que envió un oficio al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que "adopte medidas correspondientes" debido a que considera que Luces "se ha permitido amenazar" al presidente electo y ha incitado a la "violencia y el odio".





Hertz, quien ha tenido una reconocida trayectoria como abogada en defensa de los derechos humanos en su país, refiere en el tuit un proceso similar en contra del venezolano ocurrido en 2019. En esa oportunidad, denunció a Luces ante la Fiscalía (por haber creado una campaña en su contra) por los delitos de amenazas y vulneración de la vida privada.En esa ocasión Hertz también envió una carta al Ministerio del Interior para pedir la expulsión de Luces, quien a su vez manifestó que se sentía amenazado y expuesto, junto a su familia.

En un post reciente en Instagram, Luces expresó que quieren silenciarlo porque está haciendo "gran oposición" y sostiene que "nunca" ha hecho un llamado a la violencia. "Tengo todo el derecho a protestar, a manifestarme pacíficamente", agregó.



Además, manifestó que era "triste" que ni la diputada ni el presidente entendieran su postura y que no tiene antecedentes penales, por lo que desconoce bajo qué figuras jurídicas van a intentar expulsarlo.



Los otros videos



El historial de Luces contra Boric es extenso. En otros videos dice que el entonces candidato izquierdista iba a fortalecer la "Convención Prostituyente", como denominó a la Constituyente, y que con ella buscaba eliminar la bandera, los símbolos patrios y el himno nacional. Según él, la nueva Carta Magna fue redactada por Maduro, sin que haya alguna prueba para tal afirmación.



El ingeniero venezolano, que le dice al candidato izquierdista "delincuente acosador" y "estafador comunista", asevera que quienes votaron por él "son los primeros que van a caminar por todos los países de Latinoamérica buscando refugio".



"Esto recién comienza y todavía tenemos mucho por salvar. Esta es la última Navidad que van a pasar en tranquilidad y paz", advierte.



En otro clip, afirma que "el comunismo no fue hecho para triunfar en ninguna parte del mundo" y por eso al nuevo Gobierno, que se posesiona en marzo próximo, "le va a ir muy mal y a sus votantes les va a ir peor por defecto".



"La pregunta clave es: ¿Cuánto va a durar este mal y cuánto estamos dispuestos a aguantarlo?", dice.



Entre los otros temas de los que se acusa a Luces es de simpatizar con el nazismo, a pesar de que él lo ha negado de una manera que no ha quedado del todo clara.





En las redes se volcaron los simpatizantes de la derecha y la izquierda chilena, que expresaron su adhesión o rechazo a las afirmaciones de Luces y las medidas que pidió Hertz que se tomen en su contra.