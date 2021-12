EEUU: California sería “santuario” para abortos de otros estados

8 de Diciembre - Con más de dos decenas de estados listos para prohibir los abortos si la Corte Suprema de Estados Unidos les da la luz verde el año próximo, clínicas en California y sus aliados en la legislatura estatal revelaron el miércoles un plan para hacer del estado un "santuario" para las mujeres que buscan atención, incluyendo posiblemente pagar por su viaje, alojamiento y el procedimiento.



El California Future of Abortion Council, formado por más de 40 clínicas de abortos y grupos activistas, dio a conocer una lista de 45 recomendaciones para que las considere el estado si el máximo tribunal del país anula Roe vs. Wade, la decisión de hace 48 años que prohíbe que los estados penalicen el aborto.



Las recomendaciones no son una fantasía liberal. Algunos de los creadores de políticas más importantes en el estado ayudaron a redactarlas, incluyendo el demócrata Tony Atkins, que encabeza el Senado estatal y participó en numerosas reuniones.



El gobernador demócrata Gavin Newsom comenzó el grupo y en una entrevista la semana pasada con The Associated Press dijo que algunos de los detalles del reporte serán incluidos en su plan presupuestario en enero.



"Seremos un santuario", dijo Newsom, y añadió que sabe que pacientes viajarán a California de otros estados para someterse a abortos. "Estamos buscando formas para apoyar esa inevitabilidad y expandir nuestras protecciones".



California paga ya por abortos para muchas residentes de bajos ingresos a través del programa Medicaid. Y es además uno de seis estados que requiere que los seguros privados cubran dicho procedimiento, aunque las pacientes pueden terminar pagando deducibles y copagos.



Pero el dinero no va a ser un problema para los servicios de abortos financiados por el estado para pacientes visitantes. Las arcas de California se han llenado durante la pandemia, generando un superávit presupuestario este año. Para el año próximo, la independiente Oficina de Análisis Legislativo pronostica que el estado tendrá un superávit de alrededor de 31.000 millones de dólares.



Las filiales californianas de Planned Parenthood, una organización de servicios reproductivos que es el principal proveedor de procedimientos de interrupción del embarazo en el país, tuvo una imagen adelantada de cómo las mujeres pudieran buscar abortos fuera de sus estados este año cuando entró en vigor en Texas una ley que prohibió el aborto luego de seis semanas de gestación. Las clínicas en California reportaron un incremento en las pacientes provenientes de Texas.