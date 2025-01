Felipe Mujica advierte que cualquier reforma a la Constitución "debe pasar por una consulta popular"

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: C.punto

18-01-25.-«La propuesta de la reforma Constitucional es un evento que está normado en términos jurídicos y debe ser consultado con el pueblo venezolano», alertó el secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica.



Asimismo agregó que «esta nueva propuesta de reforma constitucional tiene que ser objeto de un debate en términos de la sociedad nacional, todo esto para que los distintos aspectos que se pretendan reformar puedan ser conocidos debatidos de manera jurídica».



«Es el momento de debatir sobre la pertinencia de los periodos presidenciales de forma infinita», destacó.



El dirigente político destacó que «el Presidente de la República en Venezuela debe ser electo solo por dos periodos continuos».



«En el 2007 Hugo Chávez propuso una reforma constitucional. En aquel momento se llamó a la reforma y fue sometida a votación y la mayoría del país le dijo a Chávez: ‘Esa reforma no va»‘, señaló Mujica.



Insiste en que «esta nueva propuesta de reforma Constitucional debe ser convocada de forma plural».



«Yo creo que cualquier tipo de modificaciones que se hagan de las leyes debe pasar por un debate de corte nacional, con la participación mayoritaria del pueblo venezolano. La representación debe ser objeto de un gran consenso nacional», subrayó.



Además agregó que «esta nueva discusión no puede ser impuesta por la vía de una mayoría parlamentaria».



«La reforma de la Constitución no puede hacerse por la vía de la Asamblea Nacional, sino que tiene que ser producto de una consulta nacional», reiteró.



Y después de la juramentación



El dirigente de la tolda naranja rechazó la propuesta de «reforma Constitucional sin la debida participación del pueblo venezolano».



Mujica aclaró que una «reforma con la sola participación del Poder Legislativo está fuera de nuestro orden Constitucional».



El dirigente masista instó a los distintos actores políticos a «buscar un entendimiento, sentarse a conversar y buscar una salida Constitucional y la paz, pero no la de los sepulcros»



«La paz descansa en la defensa y cumplimiento de la Constitución Nacional y no en los llamados a la violencia», para finalizar reiteró Mujica.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 651 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/politica/felipe-mujica-advierte-que-cualquier-reforma-a-la-constitucion-debe-pasar-por-una-consulta-popular/)