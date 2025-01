MAS: Venezuela sigue en el mismo punto desde el 28J

Felipe Mujica, preesidente del MAS Credito: Web

14-01-25.-El secretario general nacional del MAS, Felipe Mujica, aseguró que Venezuela se encuentra en el mismo punto desde el pasado 28 de julio, fecha de la elección presidencial.



“Continúa la incertidumbre en el país y en presencia de un conjunto de eventos que no terminan de perfilarse ni de determinar hacia dónde vamos; todo lo contrario, se enreda cada vez más la situación sin que veamos claramente una solución a corto plazo”.



Calificó la toma de posesión de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional como muy precaria porque asistieron pocos mandatarios.



“A medida que se acercaba el 10 de enero, otros presidentes se excusaban y anunciaban que irían a la ceremonia otros representantes”.



Enfatizó también que en el evento no se observó ninguna intención para dirimir los diferentes problemas de los venezolanos, sino para señalar una serie de episodios que vendrán de ahora en adelante, así como la reforma de la Constitución Nacional y de las leyes electorales.



El dirigente de la tolda naranja rechazó las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien desde Cúcuta, llamó a una invasión militar en Venezuela, acompañada por un grupo de dirigentes políticos.



“La respuesta que dio el gobierno venezolano es que tiene un plan, conjuntamente con Cuba y Nicaragua, para enfrentar una intervención. Y de ocurrir este escenario, nos iríamos por un terrible despeñadero”.



Mujica aclaró que una invasión no resolverá los problemas del país y que somos los mismos venezolanos quienes tenemos que dirimir nuestras diferencias y construir una solución.



“Insistimos en no tomar el peor de los caminos, hay que evitar que los venezolanos nos caigamos a tiros. Las amenazas están generando mucha preocupación”.



El dirigente masista instó a los distintos actores políticos a buscar un entendimiento, sentarse a conversar y buscar una salida constitucional y la paz, pero no la de los sepulcros.



“La paz descansa en la defensa y cumplimiento de la Constitución Nacional y no en los llamados a la violencia”.



Mujica alertó que en los primeros 10 días de enero se han producido 83 detenciones de venezolanos, como la del periodista, Carlos Correa; el dirigente político Enrique Márquez; y el expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez. Recordó que sigue encarcelado el dirigente del MAS, Richard Granadillo, concejal del municipio Palo Negro del estado Aragua.



“No contribuye en nada con la paz del país la detención de activistas políticos por ejercer el derecho a la protesta y expresar sus opiniones”.



Felipe Mujica lamentó la muerte del exgobernador del estado Portuguesa por el MAS, Iván Colmenares y expresó sus sinceras condolencias a familiares y amigos.

