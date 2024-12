(VIDEO) Maduro dice que planifica una “gran reforma constitucional” con asesores internacionales

21-12-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció durante una alocución del jueves que conformó un equipo de “asesores nacionales e internacionales” para planificar una “gran reforma constitucional”.“Yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano, a la ciudadana”, dijo el mandatario.Maduro insistió en que el propósito de esta nueva modificación de la Carta Magna venezolana es “consolidar la soberanía nacional, la soberanía popular”, pero no ofreció grandes detalles sobre el proyecto.“Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones, de cambios”, dijo.Estas declaraciones ocurren en un contexto determinado por la incertidumbre política en la medida en que se acerca el 10 de enero, fecha en la que la Constitución establece que se debe juramentar el mandatario venezolano. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como vencedor de los comicios presidenciales del 28 de julio, la oposición y la comunidad internacional no reconocen los resultados y aseguran que el opositor Edmundo González fue el verdadero ganador con cerca del 70% de los votos.El opositor, quien se encuentra asilado en España, ha dicho reiteradamente que el 10 de enero estará presente en Venezuela para tomar posición como presidente de Venezuela.