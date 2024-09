(VIDEO) Maduro: Urrutia, usted que me pidió clemencia a mí, no tiene palabra

.@NicolasMaduro: Tragicomedia. Me da pena ajena que Ud, Sr. González Urrutia que me pidió clemencia a mi, no tengas palabra por lo que se empeño y alegue su propia torpeza y cobardía para tratar de salvar no se qué... porque su moral que ya la perdió para siempre¨ #Venezuela pic.twitter.com/tCZiWRrSWX — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) September 19, 2024

20-09-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro encabezó este jueves 19 de septiembre el Consejo de Economía, capítulo de Exportación desde el Puerto de L;a Guaira.En la transmisión hizo varios comentarios de que se encontraba al lado de una persona que "coacciona", en referencia a Delcy Rodríguez y a las afirmaciones de Edmundo González Urrutia, aspirante presidencial opositor, de que fue presionado por la vicepresidenta y por el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, a firmar la carta de reconocimiento de los resultados de las presidenciales del 28 de julio anunciados por el CNE y avalados por el TSJ."González Urrutia, que me pidió clemencia, no tiene palabra con lo que se empeñó», puntualizó el jefe de Estado. Cuestionó que el opositor argumente "su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué porque ya su moral la perdió para siempre. Aquí estamos los venezolanos que sí estamos en Venezuela dispuestos a trabajar por esta tierra y la paz".Asimismo, aseguró que se repite la misma historia "devaluada" y cuestionó que en el país se intente imponer un gobierno paralelo, al hacer referencia a lo vivido con el dirigente opositor Juan Guaidó, pero esta vez con González Urrutia.