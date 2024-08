Juan Barreto: "Entramos en una fase profundamente autoritaria"

Juan Barreto Credito: T.Cual

25-08-24.-El exalcalde y coordinador nacional de Redes, Juan Barreto, aseguró este viernes 22 que el país entró «en una fase profundamente autoritaria», tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) donde se convalidan los resultados que dan como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro.



«El gobierno está construyendo un régimen, está construyendo una arquitectura que le permita justificar una nueva fase y una forma manera de gobernar. Nosotros creemos que se acaba de cerrar con esta sentencia del TSJ un arco de tiempo y comienza otro», dijo Barreto en una rueda de prensa del Frente Democrático Popular, que respalda la propuesta de Enrique Márquez de una revisión constitucional de la sentencia.



Insistió en que en este nuevo período, que calificó como un «atrincheramiento», el oficialismo construye una «nueva arquitectura jurídico política» a través de reformas a leyes electorales, de partidos políticos, sobre el «fascismo» y que inciden en el trabajo de organizaciones no gubernamentales, además de «la conducta alienada de todos los órganos del poder público, luego de producirse el solapamiento y la anulación» del Consejo Nacional Electoral por el TSJ.



Comentó que ese mismo «atrincheramiento» se ve en la oposición, pero a través de «posiciones absolutistas que no permiten avanzar hacia una solución política que pasaría por una negociación».



Barreto recordó que la oposición tiene «la fuerza de la calle y electoral», pero el gobierno de Maduro «tiene la fuerza fáctica, del control institucional. Ninguna de las dos fuerzas puede doblegar a la otra. Por ahora se ha impuesto el gobierno a través de la fuerza institucional».



Señaló que desde el Frente Democrático Popular se insiste por el respeto a la Constitución y de las garantías fundamentales. Barreto también considera necesario una «amnistía general», que libere a todos los detenidos por la represión, que destrabe la crisis política y se pueda iniciar un diálogo.



Insistió, al igual que el Frente, en que el CNE debe cumplir con sus atribuciones y terminar el proceso de auditorías y la publicación de resultados desagregados como en otros comicios.



«Lo que viene es lucha y más lucha, no podemos olvidar que Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de América Latina, es un país con una profunda crisis de servicios públicos (…) Va a hacer falta mucha movilización pacífica y democrática y mucha exigencia a las instituciones, y vamos a tener que transitar ese camino unidos», afirmó.

