Ni TSJ ni repetir elecciones: Dirigentes políticos y gremiales subrayan que las actas son la paz de Venezuela

19-08-24.-Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determine los resultados de las elecciones presidenciales, o la posibilidad de repetir los comicios, son dos opciones descartadas por dirigentes políticos y gremiales que acudieron este sábado 17 de agosto a la concentración convocada por la Plataforma Unitaria para rechazar los resultados oficiales ofrecidos por el CNE.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, asegura que las actas de las elecciones «son la paz» y por eso instó a hacerlas públicas. Los testigos de todos los partidos políticos, incluido el oficialismo, tienen las actas, «actas que también son conocidas por las Fuerzas Armadas Nacionales».

Llamó a encauzar el conflicto por la vía democrática: «No podemos aceptar que se vulnere la soberanía del pueblo expresada en el voto el 28 de julio».

Sobre el análisis que realiza el TSJ, subrayó que este «es un órgano jurisdiccional, y este es un proceso administrativo», y resaltó que legalmente le corresponde al CNE porque el TSJ no es competente para dirimir el conflicto. «Los actos administrativos se resuelven por la vía administrativa, y cuando hay alguna circunstancia que amerite la intervención judicial es cuando deben actuar los tribunales». Todavía no ha terminado el acto administrativo, insistió, y además, «todos sabemos lo que pasó» y «sabemos que los resultados no se corresponden con el anuncio que hizo el CNE en la madrugada, cuando proclamó a Maduro».

La única solución «es que se respete la voluntad del soberano», como lo establece la Constitución, «y hoy el pueblo soberano está en la calle, acta en mano, exigiendo que se respete su voluntad y el mandato que le fue conferido a González Urrutia».

Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, coordinador del comando de campaña de González Urrutia en Miranda y coordinador del movimiento Gente, aseveró que la verdad «la tenemos nosotros, porque tenemos todas las actas». Calificó el 28 de julio como «una noche interminable» durante la cual los testigos lucharon para rescatar las actas: «Más de 80% de las actas las tenemos y demuestran una victoria rotunda de 68% contra 31%. Tenemos los mecanismos en la mano».

Álvarez remarcó que están dispuestos a probar los resultados «nacional e internacionalmente» con mecanismos independientes de supervisión. «Lo que esperamos es que de alguna forma el gobierno comience a aceptar esto. Estamos en un proceso de transición» y «comenzará el proceso de negociación en el momento en que el gobierno acepte sentarse», enfatizó.

Para Álvarez el TSJ «no tiene vela en este entierro» en este momento, y así lo han advertido organismos nacionales e internacionales. Es el CNE el que debe «mostrar las actas y demostrar a la población venezolana lo que ocurrió». En todo caso, el TSJ «sería un mecanismo posterior».

Descartó que se repitan las elecciones: «Bajo ningún concepto. Se tiene que respetar la voluntad popular. Ganó Venezuela; ganamos nosotros, los que estamos en la oposición, y se tienen que respetar los resultados. No está contemplada la segunda vuelta en la Constitución Nacional, y tampoco un mecanismo de un gobierno conjunto». Exhortó al gobierno a sentarse a conversar «para que reconozca la victoria de Edmundo González Urrutia, y para que se comprometa a entregar el poder el 10 de enero, cuando culmina su mandato constitucional».

Keta Stephany, directiva de Fapuv, sentenció que la mayoría del pueblo venezolano quiere «una transición ordenada» en el país. «Edmundo González ganó, y Maduro quedó de segundo. Eso es lo que pasó en el país el 28 de julio. Toda Venezuela lo sabe, está documentado por los testigos, que es la gente ejerciendo sus derechos civiles».

El TSJ «no tiene vela en ese entierro», indicó Stephany. «Le corresponde al CNE, que tiene que sacar las actas, tiene que hacer la totalización por mesa». El ente comicial «tiene que ponerse a derecho». La dirigente gremial recordó que «por ahí hay unas cajitas, que tiene el Plan República, con los votos físicos», para aclarar cualquier duda.

La profesora ucevista estimó que no se deben repetir las elecciones. «Ya las elecciones se hicieron. Nosotros no podemos hacer elecciones, elecciones, elecciones hasta que gane el gobierno. ¿Qué es eso? Sería violentar la voluntad popular. Ya el pueblo dijo qué quiere; ahora hay que acatar la voluntad del pueblo, porque es el soberano, el que manda».