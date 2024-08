Enrique Márquez pide investigar a rectores de CNE: "Están incurriendo en un delito penal"

Enrique Márquez Credito: Tal Cual

El excandidato presidencial, Enrique Márquez por el partido Centrados, pidió este viernes 9 de agosto que se abra una investigación contra los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) «por incurrir en un delito penal», al no publicar a la fecha la totalidad de los resultados.



«La situación en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es completamente opaca para todos. Los cinco rectores principales están incurriendo en un delito penal, por pretendida violación a la forma política republicana, al violar la soberanía popular contenida en el sufragio», dijo Márquez en una rueda de prensa desde la sede de su partido.



El dirigente político se preguntó que «si es verdad que hubo un ataque cibernético contra el órgano electoral» y esto impide que casi 15 días después el CNE publique los resultados, entonces cómo «puede llevarlos supuestamente a la Sala Electoral, los rectores pudieran producir ¡sorpresa! un boletín electoral, pero no los resultados de la Sala. Esa oscuridad alrededor del boletín hace que uno muestre que hay una conspiración del CNE y sus rectores para atacar la forma republicana que se le ha dado a esta patria, que está basada en el sufragio».



«Hemos solicitado en el documento se abra una investigación, porque si alguien hay que investigar es al CNE y sus rectores ¿Por qué hasta la fecha no hay resultados? No hay resultados discriminados mesa por mesa, dónde están, por qué el secreto, es que el hackeo cambió todo menos el boletín ¿lo único valido es el boletín?», dijo.



«Acusamos en este documento a los rectores de un delito grave, que es una conspiración por destruir las bases de la República, amparándose en un supuesto ataque cibernético», repitió Márquez.



El CNE sigue sin publicar la totalidad de los resultados electorales de los comicios del 28 de julio, donde dan como ganador a Nicolás Maduro. El Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales, dijo este 8 de agosto que tras analizar los números disponibles –entregados por la oposición– los resultados dan como ganador a Edmundo González.



La crisis política ha generado protestas en todo el país, en rechazo a los resultados, lo que deja un saldo de más de 1.200 personas detenidas y 23 víctimas mortales, según datos de Monitor de Víctimas.



*Con información de Tal Cual