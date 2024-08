(VIDEO) Enrique Márquez no firmó el acuerdo de reconocimiento de resultados del TSJ. "No me siento notificado de nada"

Espero que este asunto no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo las togas de los magistrados.



03-10-24.-La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convocó el 2 de agosto a los 10 candidatos presidenciales de las elecciones del 28 de julio a comparecer ante esta instancia para la firma de un documento para avalar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aprobar que se abra una investigación que estará a cargo de esa jurisdicción, sin precisar mayores detalles.El candidato Enrique Márquez se negó a firmar el acta debido a que considera que se le convocó y se le pidió suscribir un documento sin precisar los detalles del mismo.La Sala Electoral permite que nos demos por notificados sin conocer el recurso. Debo informar que me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada. La notificación tiene que venir acompañada de las razones de la convocatoria. Me voy como vine sin saber de qué trata esto. Pero desde acá ratifico mi compromiso firme con la Constitución y con la paz y la voluntad expresada el 28 de julio”, dijo Márquez en su discurso a los medios de comunicación.“Me negué a firmar el acta de notificación porque no me siento notificado de nada. Espero que este asunto no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo las togas de los magistrados. Exijo que se publiquen los resultados», expresó Márquez.Márquez también advirtió que espera que el procedimiento del TSJ no le quite las responsabilidades que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) con respecto a los resultados de los comicios presidenciales.Aprovecho desde acá para exigirle al Consejo Nacional Electoral que publique los resultados de las actas que soportan el primer y segundo boletín, publicado el día de hoy. No hay otra forma. Espero que este asunto de hoy, que no sé exactamente qué es, no sea utilizado para que el CNE se esconda bajo la toga de los magistrados y no de el frente sobre la situación que se le está planteando en el país. Lo entiende el país y lo entiende el mundo, las actas son fundamentales para la transparencia y la paz”, dijo el vocero.Márquez aseguró que hará uso de los artículos de la Constitución venezolana a la defensa y el debido proceso para que el recurso que introdujo el TSJ se maneje en un contexto de transparencia.Estaremos ejerciendo lo consagrado en el artículo 49 de la Constitución como el derecho a la defensa y el debido proceso para que este recurso, que no tiene forma o yo no se la percibo, pueda entrar en el marco de lo que debe de ser de la transparencia y lo que se está demandando. Exijo transparencia y que se publiquen los resultados y que esto sea el inicio de un proceso de paz, reconciliación y de posibilidades para el país”, concluyó el candidato.Márquez fue el único de los 9 candidatos que asistieron al TSJ que rechazó el acuerdo. El abanderado de la Plataforma Unitaria, Edmundo González, no asistió a la convocatoria.