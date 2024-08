(VIDEO) Felipe Mujica (MAS): El CNE tiene en sus manos nada menos y nada más que la paz del país

01-08-24.-El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, aseveró este miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en sus manos nada menos y nada más que la paz del país, por ello debe hacer una auditoría de las actas de votación arrojadas en la elección presidencial del domingo 28 de julio.Durante su participación en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, el dirigente político dijo que solo con esta auditoría es posible determinar qué fue lo que pasó exactamente ese día, cuando el ente electoral dio como ganador a Nicolás Maduro.Los resultados del ente electoral fueron desconocidos por la oposición, por un sector de la comunidad internacional y por una parte de la población venezolana que ha salido a las calles a exigir el triunfo del aspirante opositor, Edmundo González Urrutia.Al respecto, Mujica instó a los dos rectores opositores del CNE, Juan Carlos Delpino y Aimé Nogal, a dar su opinión sobre lo que realmente ocurrió con el proceso electoral.“El país necesita saber cómo el CNE está operando, porque en sus manos puede estar la solución pacífica, democrática, a lo que está ocurriendo en Venezuela”, añadió.El secretario del MAS también manifestó que hay que tratar de que la solución sea pacífica para evitar que crezca el número de víctimas y continúe la represión.Chavistas me han dicho que perdieronMujica reveló: “No sé con cuántos chavistas he hablado y me han dicho que perdieron, porque tienen las actas en las manos y no están de acuerdo con lo que está pasando”.Igualmente, refirió que le planteó al gobierno abrir la posibilidad de conversar, pero se negó.“Dijeron que sobre el 2024 no hay nada que hablar, que lo que se debe hablar es a partir de 2025”, agregó.Venezuela está en una incertidumbreAsimismo, expuso que el gobierno está frente a una situación en la que Venezuela, en vez de estar celebrando una salida política que se dio el 28 de julio, se mantiene en la incertidumbre.Por ello, lo instó “a comprender que los errores que está cometiendo tienen unas consecuencias políticas, porque está desconociendo unos resultados y tratando de imponer un cuento que nadie cree”.“La gente sabe lo que pasó y está negada a que le impongan una decisión como la que pretende el gobierno. Sería lo peor como sociedad que esto termine en la violencia”.