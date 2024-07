(VIDEO) Maduro anuncia que retomará conversaciones con EEUU este miércoles 10 de julio

#EnVideo????| Jefe de Estado, @NicolasMaduro notificó que aceptó la propuesta del Gobierno de EE. UU. para renovar el proceso de diálogo, el cual empezará a partir del #03Jul.#ConMaduroMás7 pic.twitter.com/UlfXRGWj6n — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 2, 2024

02-07-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes 1 de julio que el próximo miércoles 10 reiniciará el proceso de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos."Yo he recibido la propuesta durante dos meses continuos del Gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo, luego de pensarlo durante dos meses he aceptado, el próximo miércoles se reinician las conversaciones con EEUU", dijo el mandatario en el programa Con Maduro +.Maduro señaló que esta nueva ronda de negociación será que Estados Unidos "cumpla con los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones"."Además, que sean diálogos públicos, sin especulación, no nos vamos a estar viendo escondidos", añadió.El mandatario dijo que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, será el representante por la nación caribeña en este proceso de diálogo, junto al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez."Vamos a debatir y a buscar acuerdos, futuro para nuestras relaciones, quiero cambios, pero bajo la soberanía absoluta de Venezuela. A Venezuela la tienen que respetar”., sostuvo.