(VIDEO) PCV: Maduro pretende evadir responsabilidad ante situación crítica de pensionados y jubilados

05-06-24.-Como una conducta «demagógica, electorera y cínica» calificó el Partido Comunista de Venezuela (PCV) el reciente anuncio de creación de un ministerio «para el adulto mayor», hecho por el Presidente Nicolás Maduro.«Pareciera que hay otro Gobierno que entregó una gestión catastrófica y que el candidato Nicolás Maduro ofrece resolverla porque no tiene nada que ver con ese desastre», afirmó el Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar Figuera.En una rueda prensa, Figuera criticó que la cúpula gubernamental intentara evadir su responsabilidad en la destrucción del patrimonio de la clase trabajadora venezolana.«El alto Gobierno habla como si no fuera responsable de haber destruido los fondos de ahorros de los trabajadores y las trabajadoras; de haberse robado el fondo de ahorro de las trabajadoras y los trabajadores petroleros; de haber liquidado el fondo de previsión social del Instituto Venezolano los Seguros Sociales», declaró el dirigente del PCV.Figuera se preguntó por los responsables del desfalco a la nación, particularmente a la industria petrolera: «¿Quién hizo eso? ¿Quién responde por esto? ¿Fueron los gringos o fue esta dirección encabezada por el presidente Nicolás Maduro quien se robó los reales de PDVSA?»«Ahora le dicen a las adultas y a los adultos mayores que van a crear un ministerio. Todo lo resuelven con más burocracia», agregó.«Presidente Maduro, el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras quieren salario justo, salario indexado a la canasta básica, como dice el artículo 91 de la Constitución; quieren pensiones ajustadas a la canasta básica. El pueblo venezolano no quiere seguir mendigando; no quiere seguir recibiendo dádivas; quiere que se le reconozca su trabajo», dijo el diputado del PCV.Figuera fustigó la política de ofrecimiento de dinero con la que el jefe de Estado pretende reelegirse: «Usted está utilizando el dinero del Estado para hacer campaña. Eso se llama peculado de uso; eso es un delito y quien comete delitos es un delincuente».