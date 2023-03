(VIDEO) 8M. En Caracas se levantó la voz contra la violencia machista, por el salario y el derecho al aborto

09-03-23.-Desde las 4 de la tarde en la Plaza Venezuela decenas de mujeres de diversos colectivos, organizaciones feministas e independientes se hicieron presente reclamando por los derecho de las mujeres. Levantaron su grito de rabia ante tantas violencias y agravios por parte del Estado, los patronos y la violencia machista y patriarcal. Exigieron con fuerza por salarios igual a la canasta básica y contra la precarización laboral, contra los femicidios, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.



Una vez más este 8 de marzo fue un día de rebeldía, de lucha y de protesta. Muchas jóvenes con sus pancartas, banderas, con carteles contra los femicidios y todas las formas de violencia, contra el machismo y el patriarcado, por el salario y por el derecho al aborto, por los derechos de las personas trans y de toda la comunidad LGTBIQ+. "Que las mujeres no paguen la crisis", "no nací mujer para morir por serlo", ni una menos, vivas nos queremos", se leía en los distintos carteles. También la lucha por la libertad de las trabajadoras presas sonó este 8 de marzo.



Fue una concentración independiente del Gobierno, las instituciones, los empresarios, partidos patronales y de las diversas burocracias sindicales. Es que se hizo sentir la voz de las luchas de las trabajadoras, expresada en el apoyo a las maestras que con sus grandes movilizaciones han puesto en la escena nacional la demanda salarial, expresando una exigencia del conjunto de la clase trabajadora. Fue un día de lucha donde se reclamó por #SalarioIgualCanastaBásica. Un día en que se le dijo con fuerza al gobierno y los empresarios: ¡Basta de que su crecimiento económico y lujos sean sobre la miseria de la clase trabajadora, y en particular de las mujeres trabajadoras y pobres!



Como declara Suhey Ochoa, integrante de Pan y Rosas, “Las mujeres en Venezuela sufrimos una sistemática violencia por parte de las instituciones del Estado, tanto por las políticas que aplica el Gobierno, como por la inacción frente a realidades que padecemos y antes las cuales es su obligación garantizar derechos. Los servicios que se suponen son para nuestra protección nos discriminan y son un constante obstáculo que impide el disfrute y el ejercicio de nuestros derechos, son inexistentes el acceso a la prevención, resolución, investigación, sanción y erradicación de las diferentes formas de violencia.”



Contra los femicidios continuó siendo uno de los centros de las demandas fundamentales en este 8 de marzo, así como también la demanda por el derecho al aborto. Mientras en otros países se va conquistando la legalización o la despenalización del aborto, en Venezuela el Gobierno de Maduro sigue negando este elemental derecho en una posición cerrada y que es todo un reclamo de las mujeres en Venezuela. Este 8M se escuchó también con fuerza la voz de las personas trans, contra la transfobia y la LGTBfobia. Se gritó: ¡Basta de discriminación a la comunidad sexo diversa! ¡Alto a los crímenes de odio! ¡No más impunidad!



“Luchar contra la violencia sexual, el machismo y los feminicidios, es luchar contra un eslabón de toda una cadena de violencias que vivimos la gran mayoría de las mujeres, las trabajadoras, las migrantes, las jóvenes y las jubiladas, agudizadas con la brutal crisis que nos han hecho pagar el país. A organizarnos y seguir luchando en las calles, en los lugares de trabajo, de estudio, en nuestras comunidades”, enfatiza Suhey Ochoa.



Durante la concentración además de las intervenciones de las distintas participantes en una tribuna abierta, se realizaron también actividades culturales, representaciones y performances, en alusión a la situación y la lucha de las mujeres.



Al final de la jornada se convocó para una asamblea de todas las organizaciones y colectivos participantes para el próximo 22 de marzo en lugar a definir.





