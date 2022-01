Movimiento Venezolano por el Revocatorio 'Mover' retiró el llamado a firmar por el Revocatorio

25-01-22.-El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) retiró el llamado a firmar para activar el Referendo Revocatorio contra Maduro. Nicmer Evans y César Pérez Vivas, dos de los líderes más notorios de Mover, ratificaron su postura.Nicmer Evans instó a los ciudadanos a no acudir a la jornada de recolección de firmas este miércoles 26 de enero.A juicio de Evans, el cronograma aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es "inconstitucional" y exigió que el mismo debe ser "consultado y ajustado al reglamento".Por tanto, no avaló el cronograma e instó a los miembros del CNE a rectificar."Nosotros no avalamos el cronograma electoral, por lo tanto, no estamos llamando a asistir el día miércoles. Estamos esperando que haya una rectificación del cronograma", dijo Evans.Según Evans, ni siquiera la rectora Tania D´Amelio conoce el proceso para la recepción de firmas a tan solo horas de su probable activación.Señaló que ante el desconocimiento del CNE sobre el proceso, los impulsores del Revocatorio tampoco tienen la capacidad para comunicar sobre ello a los venezolanos.Pese a ello, Nicmer Evans aseguró que seguirán insistiendo en la defensa de los derechos establecidos en la Constitución."Así como seguimos peleando por el derecho a la salud, a la defensa del país, a la soberanía y a la identidad, no vamos a renunciar al derecho del Revocatorio", aseguró.