COP28: Más de 20 países piden triplicar la energía nuclear

2 de diciembre de 2023.- Más de 20 países, incluidos Estados Unidos, Francia y Japón, llamaron en la COP28 a triplicar la energía nuclear en el mundo hasta 2050 respecto a los niveles de 2020, con la finalidad de reducir la dependencia del carbón y el gas.



El anuncio lo hizo en Dubai el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, junto a varios líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, quienes señalaron que la energía nuclear es clave para alcanzar la neutralidad de carbono, en la lucha contra el cambio climático.



Tras décadas de ostracismo a causa de importantes accidentes como el de la central nuclear japonesa de Fukushima (2011), la energía atómica vuelve al primer plano.

"No hay ideologías"



Los líderes mundiales, apoyados por países en desarrollo, reconocieron públicamente que "la realidad de los hechos y la evidencia nos dicen que no se puede llegar al cero neto en 2050 sin algo de energía nuclear", en palabras de John Kerry.



"No estamos argumentando que esta vaya a ser absolutamente una alternativa radical a cualquier otra fuente de energía", dijo Kerry.



"No hay ideología detrás de esto", insistió.



Los grupos ambientalistas critican el uso de la energía nuclear por sus problemas de seguridad y la difícil eliminación de los desechos.

Críticas a la idea



Triplicar la capacidad instalada de energía nuclear de aquí a 2050 era un objetivo que el gobierno demócrata de Joe Biden tenía dificultades para ocultar, a pesar de las críticas de los ecologistas.



"Si bien apreciamos que el gobierno de (Joe) Biden esté buscando invertir en alternativas a los combustibles fósiles, no tenemos tiempo que perder en distracciones peligrosas como la energía nuclear", dijo Jeff Ordower, director para América del Norte del grupo ambientalista 350.org.



"Para que la energía nuclear avanzada pueda estar a la altura de sus promesas, los responsables políticos deberán comprometerse seriamente. Y para eso se necesitarán partidarios de la energía nuclear en la industria y en el sector no gubernamental, para abrir una discusión honesta", explicó en un reciente artículo el Instituto Breakthrough, basado en California.

