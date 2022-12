(VIDEOS) Presidente Maduro manifestó que "licencias de Chevron van en el camino correcto, aunque no son suficientes”

El presidente Nicolás Maduro, consideró este miércoles que los nuevos acuerdos de su país con Chevron tras la adjudicación de una nueva licencia del Departamento del Tesoro estadounidense a la petrolera "serán muy positivos" para ambas partes.



Así, Maduro indicó en declaraciones a medios de comunicación que las medidas al respecto por parte de Estados Unidos "van en la dirección correcta". Sin embargó, expresó que "no son suficientes para lo que exige Venezuela".



"La licencias de Chevron, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela que es el levantamiento completo de todas las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones criminales sobre la industria petrolera", aseveró.



En función de esto, el mandatario acusó de "colonialismo" a la potencia norteamericana y rechazó una vez más las sanciones vigentes sobre su Gobierno.



"Se intenta montar sobre Venezuela un modelo neocolonial donde un país diferente saca unas sanciones y le dice a todos los países del mundo ‘este país no puede producir, ni vender petróleo’; eso lo dice Estados Unidos (…). ¿Cómo se llama eso? Colonialismo en el siglo XXI; son sanciones colonialistas, medidas coercitivas unilaterales colonialistas y deben ser levantadas", afirmó Maduro.



Por otra parte, indicó que el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estará a cargo de la firma de los contratos operativos con Chevron, al tiempo que reiteró que esto será "muy positivo para Venezuela".