(VIDEO) David Paravisini: "Lo de Chevron es propaganda de EEUU para tapar que está liberando los recursos bloqueados"

Ante la desinformación que circula sobre el «regreso de Chevron a Venezuela», en esta agencia de noticias conversamos con David Paravisini. Es ingeniero, experto en políticas públicas energéticas, destacado profesor universitario, además fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, que devolvió la paz tras intensas guarimbas opositoras.



Desde el comienzo, aclara que la expresión inicial que alude a retorno, muy presente en los medios, «tiene una falsedad intrínseca, porque la Chevron nunca se fue y se ha mantenido operando todo el tiempo».



«Es más, mantiene relaciones extraordinarias de cooperación con el gobierno venezolano», asegura. Seguidamente, advierte que todo lo que ha corrido al respecto, como que la estatal PDVSA no recibirá dividendos, no es más que una «campaña propagandística» con intereses políticos.



“Porque quién escribe lo que va a decir la OFAC. Lo escribe la propia OFAC, el Departamento de Estado, el presidente de Estados Unidos. Ellos escriben lo que quieren, pueden decir que sí van a pagar impuestos o que no los van a pagar”, explica el académico en su intercambio con Venezuela News.



Agrega que «de hecho, Chevron es la operadora de Petropiar en el estado Monagas, además está explotando en Zulia a través de PetroIndependencia y Petroboscán». Igualmente, añade que la empresa estadounidense exporta en este momento alrededor de 200 mil barriles diarios. Deja claro, asimismo, que «sus límites de exportación dependen de la capacidad de inversión».



Ocurre que «como en este momento PDVSA no tiene dólares disponibles, las inversiones para el mantenimiento de la producción van por cuenta del socio B«.



Empresas mixtas



Este experto en el área petrolera, David Paravisini, explica que a raíz de la política de verdadera nacionalización de la industria petrolera, que puso en marcha el Comandante Hugo Chávez, surgieron las empresas mixtas. Estas no son más que asociaciones estratégicas que conforma el Estado con las transnacionales para operar en cualquier zona de la Faja Petrolífera pero con reglas de juego distintas a las de la IV República. De tener 30% de las acciones, el Estado, en calidad de dueño legítimo y soberano del recurso, pasó a ser el socio mayoritario con 60%.



«Todas las empresas internacionales aceptaron la renegociación menos ConocoPhilips y ExxonMobil. Estas además acusaron a Venezuela de expropiación y de un pago por debajo de lo que ellos pretendían. La Exxon demandó al Estado por casi 15 mil millones de dólares y la Conoco por cerca de 30 mil millones. El litigio de la Exxon se resolvió y el de la Conoco todavía estamos en eso», contó Paravisini.



«Chevron tiene la expectativa de poder resarcir con mayor rapidez las inversiones. Visto que Venezuela no tiene los dólares para mantener en operación la industria, los pone el socio B. Pero, por las condiciones mismas del contrato y de la negociación, hay una serie de actividades, de procura, de sistema de transporte, la propia venta y negociación del petróleo que quedan en manos del socio A, es decir, de Pdvsa».



Campaña



El profesor Paravisini ahonda en su hipótesis de la propaganda política como telón de fondo. En ese sentido, argumenta que ha oído a voceros de la derecha decir que nada le cuesta a Venezuela “abrirse y garantizar libre acceso a los yacimientos”.



Resalta entonces, trayendo a colación el contexto en que aparece la licencia a Chevron, que como «a esa oposición del G4 se le han acabado todos los tiros, el propio gobierno de Estados Unidos le está cargando con balas de salva«.



Sumó que «cuando se va a esas negociaciones (diálogo), el gobierno está siendo representado por personas que llevan propuestas y son capaces de negociar, pero por parte de esa oposición no hay nada”.



Y le da mejor forma a su conclusión: «Todo esto de la Chevron, en mi opinión, es para tapar que efectivamente Estados Unidos está soltando los recursos que nos tienen represados y que insiste en tratar de fortalecer a una oposición que está más desacreditada que nada, en el país y con el propio pueblo opositor que ya no cree en ninguno de ellos».



Cree que al final a Estados Unidos no le importa si el pueblo venezolano está sufriendo o no, “lo único que les interesa es el petróleo venezolano y mano de obra esclava”.



Batalla campal por petróleo



David Paravisini advierte también que a Estados Unidos, lo mismo que a Europa, se le están revirtiendo en su territorio las consecuencias de las sanciones a Rusia. “El precio de la gasolina se ha disparado y hay una verdadera batalla por el petróleo y el gas porque grandes consumidores como Europa, Japón y países de Indo-Pacífico están empujando los precios al alza. Una forma para bajarle la presión a ese tema de los precios es incorporando más crudo al mercado».



Asegura que parte de la campaña que denuncia reza que en Venezuela “no se puede sacar más petróleo o que si no lo que había tenemos que regalarlo”.



Cuestiona que «el Fondo Monetario Internacional ha hecho cuentas de cuánto costaría levantar la producción y hablaba de 180 mil millones de dólares. Eso no es así, son cerca de 20 mil o 30 mil millones de dólares para las posibilidades del mercado interno y cubrir las necesidades de la patria grande y socios como la Chevron”.



Paravisini alerta que hay unas cuentas reales que se están omitiendo deliberadamente cuando se habla de una industria nacional golpeada o mermada. “Y cuando los precios del petróleo dejan de ser 20 dólares por barril y suben a 60, 70, 80, cien dólares esos deterioros no cuestan nada. La refinería El Palito con menos de 100 millones de dólares está produciendo 100 mil barriles diarios. Un barril de petróleo hoy está en más de 150 dólares el barril».



Venezuela rol clave en el mundo



El profesor Paravisini recuerda que en 2021 empresas eléctricas, que están tratando de impulsar el uso de energías alternativas tras el cambio climático, y la idea de que no se usarían más los hidrocarburos transcurrido tan solo un lustro.



“El punto de partida es corecto, el cambio climático exige un esfuerzo, pero pensar que se puede abandonar el 85% de la matriz energética que es hidrocarburos en cinco años no tiene pies ni cabeza. Ese es un plan de varios años».



Al final de la recta, suma, Venezuela muestra la verdad, “que lo que hay de aquí a los próximos 150 años es petróleo, gas y carbón. Las alternativas van a ir cobrando su espacio. No obnstante, China no tiene petróleo, Noruega solo para oco años, Europa no tiene”. Esto quiere decir, explica, que estos países tienen comprometida su seguridad energética, porque depender de las energías alternativas no es base sólida.



Y para finalizar dice que “Venezuela no sé si es el pitcher, pero está en primera o en segunda base en ese juego extraordinario que se está jugando en materia energética, por la visión que tuvo (Hugo) Chávez y la solidez del presidente Nicolás Maduro en mantenerse firme con la fortaleza que da haber obtenido soberanía sobre los recursos energéticos”.