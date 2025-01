Advierten que en cinco años no habría generación de relevo de maestros en Venezuela

Credito: RFA

25-01-25.-La generación de relevo de maestros en Venezuela está en una crisis sin precedentes, pues algunas organizaciones y expertos advierten que las aulas de las universidades de formación de docentes están vacías.



Según el neuroeducador y segundo vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), Ángel Tovar, en cinco años o menos no habrá docentes de relevo en el sistema educativo de Venezuela.



“Nosotros vamos a tener un vacío enorme en la población de maestros de relevo en la educación porque las escuelas de educación están totalmente vacías”, advirtió Tovar.



También informó que el pedagógico de Caracas tiene una matrícula baja. Pese a que no precisó en números y otros datos, se mostró muy preocupado por lo que puede ocurrir en cinco años o menos.



Las escuelas y liceos pasarían a una etapa de crisis aún mayor de lo que ya está viviendo con la migración de maestros y la crisis de profesores para las materias criticas: física, química y matemáticas.



Hay que cuidar a los que están



Tovar considera que es muy importante cuidar a los docentes que aun se mantienen en las aulas.



“¿Ahorita qué tenemos que hacer? Cuidar a los que están porque han hecho una enorme sacrificio para mantenerse en la educación y tiene un entusiasmo enorme”, aseveró.



En este contexto, instó al Gobierno venezolano a mejorar las condiciones laborales de los docentes con salarios más dignos.



Aseveró que un docente no pude vivir con 40 dólares al mes que paga el ministerio de Educación en total por diferentes conceptos. También se refirió al Bono de Guerra que ofrece paga el gobierno el 15 de cada mes e indicó que no puede ser catalogado como parte del salario de un docente.



Efectivamente, el denominado Bono de Guerra es una asignación que hace el Ejecutivo a todos los trabajadores públicos, pero es un concepto que no incide ni en las prestaciones ni en utilidades de fin de año.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 622 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/advierten-que-en-cinco-anos-no-habria-generacion-de-relevo-de-maestros/)