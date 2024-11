Docentes jubilados no acataron el llamado del ministro de Educación, según la FVM

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez Credito: MPPE

06-11-24.-El llamado del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a los docentes jubilados no tuvo éxito según manifestó el profesor William Figueroa, miembro de la dirección de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).



Figueroa argumentó que la falta de recursos económicos que afecta a la clase trabajadora en el país, también impacta a los docentes, tanto activos como jubilados.



En este contexto, hizo un llamado al retorno a las escuelas, destacando la necesidad de abordar las dificultades económicas que enfrentan los educadores.



Para Figueroa, este hecho propició que el ministro Héctor Rodríguez instara a todo el personal docente jubilado a regresar a las aulas de clases reconociendo que existe una alta “burocracia” en el sistema de educación público.



Este anuncio de Rodríguez ocurrió el pasado 8 de octubre a través de una resolución que firmó y dio a conocer públicamente.



“Es una clara demostración de que realmente el llamado que hizo el ministro a que se reincorporaran los educadores jubilados, fracasó. Actualmente tenemos sueldos de hambre y de miseria”, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.



Para el dirigente del magisterio, los bajos salarios de los docentes los obligan a realizar otras actividades para subsistir.



“No puede seguir un educador esté percibiendo un salario que no llega a 20 dólares mensuales. Son salarios de hambre, son salarios de miseria y en consecuencia, se están dedicando a otras funciones para los cuales no fueron formados”, recalcó.



Agregó que hoy en día se encentran muchos educadores trabajando en los mercados.



“Hoy vemos educadores vendiendo unas cosas para lo cual no fueron formados; vemos educadores como taxistas y esa es la realidad que actualmente vive el magisterio venezolano”, agregó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 294 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/fvm-docentes-jubilados-no-acataron-el-llamado-del-ministro-de-educacion/)