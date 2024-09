Profesor Edgar Machado: El PAE no garantiza que el docente asista toda la semana a clases

Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Distrito Capital Credito: RFA

24-09-24.-El anuncio del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre la reactivación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los centros educativos, dirigido a alumnos y maestros, fue recibido con escepticismo por parte de los educadores.



El profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Distrito Capital, enfatizó que aunque esta medida es positiva, no aborda el problema fundamental: la insuficiencia salarial de los educadores.



Según Machado, la reactivación del PAE no garantiza que los educadores asistan toda la semana.



“Esto no ofrece respuesta para los educadores a nivel nacional, porque los educadores lo que queremos un salario digno que nos permita el alimentar a nuestro núcleo familiar”, expresó.



Machado reiteró que este “anuncio que acaba de dar Héctor Rodríguez la semana pasada no resuelve eh la situación de los educadores a nivel nacional”.



El profesor Machado está de acuerdo con lo indicado por el ministro Rodríguez cuando argumenta que el PAE se debe convertir en una herramienta pedagógica a los alumnos.



Sin embargo, señala que esto debe estar dentro de la programación educativa. El dirigente sindical insistió que esto no da solución a la situación actual que atraviesa la comunidad educativa de Venezuela.



Según el dirigente, mejorar las condiciones de alimentación en las escuelas es un paso importante, pero es crucial que se tomen medidas concretas para aumentar los salarios y garantizar una compensación justa por el trabajo de los docentes.

