Docentes en Lara protestaron cerca del monumento de la Flor de Venezuela

28-11-23.-Así como en otras regiones del país, los educadores de Lara han estado protestando desde el pasado 9 de enero por sus derechos laborales y reivindicaciones salariales.



En las últimas protestas han estado reclamando por la migración que han sufrido muchos de ellos al pasar de nómina estadal a nacional lo que ha provocado, entre otras cosas, que algunos de estos educadores aún no hayan percibido el pago de sus quincenas.



La mañana de este lunes 27 de noviembre un grupo de docentes se concentró en la esquina de la Av. Venezuela con Av. Argimiro Bracamonte, diagonal al monumento Flor de Venezuela.



Esta protesta la llevaron a cabo con el objetivo de ser escuchados por el gobernador del estado, Afolfo Pereira, ya que allí se desarrolla la Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) Lara 2023.



La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal) de Lara, Jully Cegarra, aseguró que los docentes no cobraron el 10 y no cobraron el 25, durante el famoso proceso de las migraciones, “donde se están violentando el derecho de los docentes estadales”.



Cegarra explicó los distintos casos que ocurre con los educadores, quienes no han percibido su quincena o han sido “desmejorados”.



“Desde el pasado 10 de noviembre se está haciendo un proceso, como llamamos nosotros en el argot popular: una caída de mesa limpia con nuestro salario”, expresó.



Según ella, en las mesas de trabajo que han sostenido con el secretario de Educación y con los representantes de la Gobernación, les han indicado que “ellos no sabían de este proceso”.



“Ellos comentaban que si iba a haber un proceso de migración, pero ellos no sabían cómo, cuándo, ni dónde”, explicó.



Esta protesta en la Flor de Venezuela es un ejemplo más de la lucha continua de los maestros por un salario digno y mejores condiciones de trabajo.

