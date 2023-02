(AUDIO) Transacciones en dólares representan 74% de la economía nacional, según economista

28-02-23.-La economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, señaló que «no detectó ningún cambio" en la prórroga de las exoneraciones del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras -IGTF-.

Considera propicia la ocasión para "evaluar el desempeño de este impuesto que tenía como propósito fundamental preservar el espacio del uso del bolívar y en sentido paralelo aumentar la recaudación".

Subrayo que, pese a la aplicación del IGTF, hay un uso masivo del dólar en la economía.

"Antes la proporción de dinero en circulación estaba en 40% y llegaba prácticamente al 50%, hoy en día es unos $6 millardos, es decir 74% de lo que circula en la economía".

Además, opina que el IGTF es "pernicioso y regresivo" porque es un impuesto que grava encadenadamente, en cada fase, en cada pago involucrado hasta que llega al consumidor.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio 2+2 de Unión Radio, explicó que mientras más compleja es la producción más caro es el producto que llega al consumidor y aumenta el costo de todas las empresas por igual y por supuesto el consumidor está perjudicado".

Otro absurdo del IGTF, a su juicio, fue eliminar la posibilidad de hacer transacciones y transferencias entre cuentas de un mismo banco en divisas. "Eso está encareciendo y enlenteciendo el funcionamiento económico".

Agregó que lo que el gobierno busca que no se use el dólar pero "eso no se resuelve con impuestos que disuaden en el uso del dólar de esa forma porque el mucho más castigador a la economía y en la práctica no ha modificado la enfermedad base: que la demanda de dinero es nula".

►Pulse aquí para escuchar el audio