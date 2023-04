Brasil: más de 500 familias campesinas del MST ocupan tierras improductivas en Bahía

Familias campesinas del MST ocupan tierras improductivas en Brasil

24 de abril de 2023.- Tres latifundios improductivos fueron ocupados por trabajadores rurales este fin de semana en el estado de Bahía.



Más de 500 familias campesinas forman parte de las acciones que forman parte de la Jornada Nacional de Luchas en Defensa de la Reforma Agraria del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).



En el municipio de Guaratinga, en el extremo sur del estado, 118 familias volvieron a ocupar la hacienda Mata Verde el sábado (22). Desde el año pasado, el MST denuncia la improductividad de la zona y los desalojos violentos que se dieron en la región.



Cientos de personas terminaron a la vera de la carretera, sin cobijo, durante días, tras un operativo de retirada realizado en 2022.



En la madrugada del domingo (22), unas 200 familias ocuparon 4.000 hectáreas de tierra improductiva en la región de Salitre , en Juazeiro do Norte. En el bajo sur del estado, también hubo ocupación en la hacienda Jerusalén, en el municipio de Jaguaquara.



Históricamente, las dos áreas también han sido escenario de luchas por la tierra y los derechos de la población rural. El río Salitre, afluente del São Francisco, sufre degradación desde hace décadas. Las poblaciones de la región se vieron obligadas a cambiar sus formas de vida a causa de la sequía. La Granja Jerusalén fue expropiada en 2004, por no cumplir una función social.



Viaje



Desde principios de abril, el MST ha realizado manifestaciones en 18 estados con la participación de unas 20.000 personas. El mes marca una de las tragedias más simbólicas en la lucha por la tierra en Brasil. En 1966, la policía de Pará mató a 21 campesinos que participaban en una manifestación.



Unas 1.500 personas acamparon en el sitio conocido como la curva S, en Eldorado do Carajás, en el sureste del estado. El objetivo era marchar a la capital Belém y lograr la expropiación de la hacienda Macaxeira, ocupada entonces por 3.500 familias sin tierr



La marcha había comenzado el 10 de abril. El 17 del mismo mes, 155 policías continuaron el operativo, que pasó a ser conocido como Masacre de Eldorados dos Carajás . Entre las víctimas, hay registros de personas que recibieron disparos en el cuello y la frente, señal explícita de ejecución.



En 2023, casi treinta años después del crimen, continúa la jornada de lucha, con el lema “Reforma Agraria, contra el hambre y la esclavitud: por la Tierra, la Democracia y el Medio Ambiente”. Además de las ocupaciones, el movimiento popular organizó actos políticos, plantaciones de árboles, donaciones, negociaciones y marchas.