(VIDEOS) Clásico Mundial: La invicta Venezuela buscará ratificar su poderío y romper empate con EEUU

La selección de Venezuela, invicta hasta ahora en el V Clásico Mundial de Béisbol, buscará este sábado romper el empate en enfrentamientos durante el torneo de dos triunfos y dos derrotas que mantiene con Estados Unidos.



Luego de cuatro victorias en fila, dos de ellas a expensas de selecciones que comenzaron como favoritas, República Dominicana y Puerto Rico, la Vinotinto no prevé aflojar en cuartos de final, en los que piensa ratificar su poderío y avanzar a semifinales, donde espera Cuba.



En esta edición, los venezolanos han conquistado con su juego a los fanáticos que, al igual que el combinado, apuestan por llegar por primera vez la final del Clásico, liderados por el toletero de los Tigres de Detroit Miguel Cabrera, el único beisbolista en batear en las cinco citas mundialistas celebradas hasta la fecha.



Los números de la temporada dan 23 carreras anotadas a Venezuela y 9 en contra, mientras que Estados Unidos es superior, con 26 a favor, pero tiene 17 anotaciones en su contra.



En el récord histórico, los venezolanos les ganaron dos veces en 2009 -cuando obtuvieron su mejor posición hasta ahora, el tercer lugar-, mientras que los estadounidenses consiguieron una victoria 15-6 en 2009 y otra en 2017, lo que los deja como los últimos ganadores de esta serie particular.



Venezuela, aclamada por el béisbol mostrado en la ronda regular, espera volver a ganar a los norteamericanos, que vienen de tres triunfos en la primera ronda y una caída 11-5 frente a México.



Con fichas como Salvador Pérez, el jugador más valioso del Grupo D, los venezolanos están decididos a cumplir la promesa inicial del Clásico, que no contemplan otra estrategia que la victoria, la única que podrá conducirlas hacia los cuatro mejores del mundo.



Omar López habla sobre el choque ante Estados Unidos



Omar López analizó la previa del choque entre Venezuela y Estados Unidos en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol. El dirigente de la novena venezolana explicó que el equipo sigue trabajo y entrenando para medirse a su similar norteamericano en la cita mundialista.



"Seguir trabajando y seguir trabajando como cada compromiso. No hay otro esquema, esa es la planeación. La cohesión y la química están, la disciplina está. Tenemos que prepararnos y que sea lo que Dios quiera", apuntó el dirigente venezolano, en los entrenamientos del equipo en el loanDepot Park de Miami.



De igual manera, recalcó que el compromiso del equipo está vigente para cada juego y que no bajarán la intensidad hasta el final. "Es muy simple, desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a representar a Venezuela, tienen que estar listos. No nada más fisica sino mentalmente. Esto es playoff en marzo y no podemos bajar la guardia. Se redujo de siete a diez juegos, ahora es eliminación sencilla. Tenemos que jugar nuestro juego", aseveró en sus declaraciones al departamento de prensa del Team Beisbol Venezuela.