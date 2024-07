Venezuela rechaza decisión del COI que deja a la judoca Elvismar Rodríguez fuera de los Juegos Olímpicos

243-07-24.-El canciller de la República, Yvan Gil, informó a través de un comunicado publicado en la red social X que el Gobierno de Venezuela rechaza la decisión del Comité Olímpico Internacional de no permitir la participación de la atleta de judo, Elvismar Rodríguez, en los Juegos Olímpicos de París 2024.En el texto hace referencia a "La precaria disposición de la Federación Internacional de Judo (FIJ), en el no otorgamiento del cupo olímpico alegando que solo pueden participar 10.500 atletas a pesar del fallo a favor de la Judoca venezolana dictaminado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo"."Consideramos que, esta postura temeraria de los organismos internacionales, desconoce las prerrogativas propias de una atleta de alto rendimiento, de las cuales no pueden estar sujetas a prejuicios y/o altibajos de las altas autoridades internacionales deportivas", agregan en el comunicado.Asimismo, expresan solidaridad con la judoca venezolana y exigen al Comité Olímpico Internacional que intervenga y garantice el cumplimiento de los derechos deportivos que otorga el cupo olímpico.Más temprano, el Comité Olímpico Venezolano (COV) emitió un comunicado en el que confirma que la judoca Elvismar Rodríguez no participará en los Juegos Olímpicos de París, a pesar de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de validar su apelación ante la suspensión de la Federación Internacional de Judo.En el escrito, el organismo señala que Rodríguez logró demostrar ante el TAD su ausencia en las tres pruebas de antidoping que le habían ocasionado su descalificación, por lo que debía restituírsele todos sus «derechos ganados» y cupo olímpico.También añade que esta negativa de permitir la participación de la judoca en la máxima cita del deporte corresponde a "intereses extradeportivos" que, a su juicio, se ensañan en contra del justo proceso que se sometió la criolla para lograr su clasificación.