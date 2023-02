(VIDEO) Serie del Caribe: México blanquea a Venezuela y se apodera del primer lugar

El equipo de México derrotó este lunes a su similar de Venezuela por lechada, siete carreras por cero, y se colocó como líder absoluto en la tabla general de la LXV Serie del Caribe de Béisbol, con cuatro victorias y un solo revés.



El pitcheo mexicano maniató a los Leones del Caracas al punto que solo permitió dos hits a sus bateadores, mientras que su ofensiva produjo 12 indiscutibles que ayudaron a concretar las siete carreras del choque.



El serpentinero retiró a seis rivales en fila entre el segundo y cuarto capítulo, e hilvanó idéntica cadena entre el quinto y el sexto, para mostrar dominio casi absoluto ante la alineación de Leones. Realizó 93 envíos, 62 de ellos en strike.



“La verdad solo conocía a algunos de ellos, la mayoría lanzadores que juegan allá (en México)”, admitió el escopetero, de 28 años de edad, en la rueda de prensa tras el último out. “El pitching coach (Giovanni Carrara) me ayudó bastante”.



Miranda, Samuel Zazueta, Brandon Koch, Rafael Córdova y Juan Gámez se combinaron para limitar a tan solo dos incogibles a los bates del equipo melenudo.



La ofensiva mexicana, por su parte, explotó al abridor J. C. Ramírez (0-1) luego de dos entradas y dos tercios. El nicaragüense admitió cinco hits e igual cantidad de carreras limpias, para cargar con la derrota.



México embasó al primer bateador en cada uno de los seis primeros innings, y solo hasta el séptimo, el pitcheo venezolano pudo retirar a los tres rivales en fila.



Cinco de los 13 inatrapables que disparó la divisa originaria de Los Mochis fueron extrabases. Tres dobles, con el sello de Terdoslovich, Rodolfo Amador y José Heberto Félix, además de par de triples, uno para Roberto Valenzuela, y otro para Irving López.



En otro encuentro, a primera hora, en un reñido partido de béisbol, el equipo cubano cayó derrotado ante Colombia cinco anotaciones por cuatro, lo que terminó hundiendo a los antillanos en el fondo de la tabla de posiciones y catapultó a los colombianos a la segunda plaza con tres victorias y dos derrotas, igualados con Dominicana y Venezuela.

Con información de Prensa LVBP.