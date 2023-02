(VIDEOS) Serie del Caribe: Leones de Venezuela rugieron fuerte con debut victorioso ante Federales de Panamá

El combinado de Venezuela, representados por los Leones del Caracas, se impusieron en su primer compromiso en la Serie del Caribe ante el conjunto de Federales de Chiriquí (Panamá), con resultado de 3 carreras por 2.



Los melenudos saltaron al terreno de juego del Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar con altas expectativas, y el apoyo de la afición les funcionó para adjudicarse su primer triunfo en el torneo caribeño.



El elenco venezolano picó adelante en el marcador en el primer episodio gracias a un sencillo remolcador de Hernan Pérez para llevar a Alí Castillo al home y sumar la primera carrera del encuentro.



Más tarde en el segundo ininng, los Federales responderían con dos anotaciones que estuvieron en manos de Ariel Sandoval y Erick Castillo, quienes anotaron por un error de los Leones.



Sin embargo, el marcador volvería a estar en paridad cuando los locales melenudos cuando los lanzamientos de sus rivales no fueron efectivos y las base por bolas recibidas terminaron beneficiando a los venezolanos, los responsables de anotar fueron Carlos Rivero y Wilson Ramos.



El equipo de Federales buscarían darle la vuelta al marcador, pero los Leones no lo permitieron con su férrea defensa, que limitó sus ataques con el madero, consiguiendo así mantener el marcador con ventaja de 3 carreras por 2, hasta que en la alta del octavo ininng ampliara la ventaja a 4-2 con un sencillo remolcador de Alí Castillo, permitiendo a Ángel Reyes anotar la cuarta.



Los Leones no dieron tregua, y en el noveno ininng sumaron la quinta carrera en manos de José Rondón que pegó un elevado de sacrificio para llevar al homa a Isaías Tejeda, quien se encontraba en la tercera almohadilla, posteriormente el equipo cerró el partido con autoridad para adjudicarse el primer triunfo en el torneo caribeño.



«El apoyo de la afición influyó mucho, traté de enfocarme en buscar buenos pitcheos y tratar de estar siempre en base. Batear no es fácil, gracias a Dios salieron las cosas, con la constancia y la disciplina, seguimos trabajando y luchando por un campeonato en la Serie del Caribe», señaló Alí Castillo, Jugador Más Valioso del compromiso.





Un total de 35.691 personas se dieron cita en el estadio Monumental "Simón Bolívar" de La Rinconada para el compromiso entre Venezuela y Panamá, la mayor asistencia en un juego de Serie del Caribe en toda su historia. Por otra parte, la batería de hermanos: David-Wilson Ramos se combinó para lograr el primer triunfo venezolano.

Oscar D’León llenó de sabor el inicio de la Serie del Caribe

El cielo oscuro de la noche caraqueña de este jueves 2 de febrero, en el estadio monumental Simón Bolívar de La Rinconada, se iluminó con luces especiales, que giraban con las notas del Himno Nacional, para dar inicio a la ceremonia de inauguración de la Serie del Caribe.

Y, como se había ofrecido, fue con música. Al frente de la Sinfónica Simón Bolívar, el maestro Jesús Uzcátegui dirigió no solo a los músicos, sino también a los integrantes de los coros pertenecientes a El Sistema para interpretar el Himno Nacional. Con esto se dio, oficialmente, inicio a lo que será el torneo deportivo.

Tan pronto terminaron las notas del Himno Nacional, Oscar D’León salió a escena. Con todo su sabor y recreando lo que fue su espectáculo sinfónico de septiembre pasado en el teatro Teresa Carreño y Valencia; con el cual celebró 50 años de carrera artística.

Con información de Meridiano / Elemergente.com / Últimas Noticias.