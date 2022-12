(VIDEO) La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial de Qatar 2022

24-12-22.-Esta semana, la FIFA dio a conocer cuáles fueron los diez mejores goles del Mundial de Qatar 2022. Enseguida habilitó la votación para que los hinchas eligieran al más destacado y este viernes develó al ganador. Se trató de la pirueta de Richarlison en el partido en que Brasil venció a Serbia por 2 a 0.Los diez mejores goles del Mundial de Qatar 2022El domingo 18 de diciembre, Argentina venció a Francia en la gran final del Mundial de Qatar 2022 y se quedó con el preciado trofeo. Concluida la competencia, la FIFA eligió diez goles para que la gente votara su favorito.Los artilleros eran Richarlison (por Brasil vs. Serbia y por Brasil vs. Corea del Sur), Salem Al-Dawsari (por Arabia Saudí vs. Argentina), Cody Gakpo (por Países Bajos vs. Ecuador), Enzo Fernández (por Argentina vs. México), Vincent Aboubakar (por Camerún vs. Serbia), Luis Chávez (por México vs. Arabia Saudí), Kylian Mbappé (por Francia vs. Polonia), Paik Seunh Ho (por Brasil vs. Corea del Sur) y Neymar (por Brasil vs. Croacia).Richarlison anotó el mejor gol del Mundial de Qatar 2022Una vez seleccionados los diez goles por la FIFA, se habilitó la votación en la página oficial de la entidad para que los hinchas eligieran su favorito.Y ganó la pirueta de Richarlison contra Serbia, por la primera fecha de la fase de grupos, el 24 de noviembre.“Richarlison hace magia con esta genial tijereta que lanza el balón directo al fondo de la red”, escribió la FIFA en la descripción del tanto del brasileño.El top ten quedó conformado con el siguiente orden.Richarlison (Brasil vs. Serbia)Salem Al-Dawsari (Arabia Saudí vs Argentina)Cody Gakpo (Países Bajos vs Ecuador)Enzo Fernández (Argentina vs México)Vincent Aboubakar (Camerún vs Serbia)Luis Chávez (México vs Arabia Saudí)Kylian Mbappé (Francia vs Polonia)Richarlison (Brasil vs Corea del Sur)Paik Seunh Ho (Brasil vs Corea del Sur)Neymar (Brasil vs Croacia)Los goleadores del Mundial de Qatar 2022Kylian Mbappé fue el máximo artillero de la competencia, con ocho gritos -tres de ellos en la final frente a la Selección Argentina-. Segundo quedó Leo Messi, con siete tantos -doblete en el partido definitorio-. Terceros, con cuatro anotaciones, aparecen Julián Álvarez y Olivier Giroud.Finalizaron su performance con tres goles Álvaro Morata, Bukayo Saka, Cody Gakpo, Enner Valencia, Gonzalo Ramos, Marcus Rashford y Richarlison.Por otro lado, Leo Messi fue líder en asistencias con tres, al igual que Bruno Fernandes, Ivan Perisic, Antoine Griezmann y Harry Kane.