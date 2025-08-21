Asesinan a balazos a Ernesto Barajas, cantante de música regional y narcocorridos en el occidente de México

El cantante de música regional mexicana Ernesto Barajas fue asesinado a balazos el martes en una zona del occidente de México que ha quedado envuelta por la violencia del crimen organizado.

El homicidio de Barajas, vocalista del grupo Enigma Norteño, se produce menos de tres meses después de que cinco integrantes de otro grupo regional mexicano fueron asesinados en el norte del país.

Barajas, oriundo de Culiacán, en el estado de Sinaloa, fue atacado por dos personas que se trasladaban a bordo de una motocicleta en el municipio de Zapopan, un suburbio de la capital del estado de Jalisco, informó la fiscalía estatal, la cual ya abrió una investigación.

La banda Enigma Norteño, que tiene más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, se fundó en 2004 y alcanzó notoriedad en el género de los “narcocorridos” que dedicaron a miembros de los poderosos cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

En mayo pasado las autoridades localizaron los cuerpos de cinco integrantes del grupo musical “Fugitivo” en un ejido de la ciudad fronteriza de Reynosa, estado de Tamaulipas. Los músicos solían interpretar cumbias y corridos en fiestas y bailes populares de la región.

Los asesinatos se producen en medio de crecientes críticas contra los “narcocorridos”, las cuales han llevado a algunos estados a prohibir el género. Esta misma semana, el gobierno del estado de Querétaro, en el centro del país, emitió una regulación para prohibir la interpretación y reproducción en espacios públicos y centros de entretenimiento privados de música que glorifique la violencia, haga apología al delito y promueva la cultura del crimen.

Para contrarrestar a los “narcocorridos”, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promueve un concurso de canciones mexicanas sin contenidos violentos.