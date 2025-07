Se burla de Gaza y causa un rotundo rechazo, presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica

Rechazo total a las burlas del presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves sobre el genocidio en Gaza y su apoyo al TLC con Israel.

Ante la pregunta del periodista Oscar Mantilla sobre las negociaciones para la firma de un TLC con Israel, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves respondió así:

"Está promoviendo un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel, donde se comen a los niños, donde papapapá… ¿Y cómo va a firmar eso? ¿Sabe qué? Lo voy a firmar con este lapicero si me toca a mí, muchas gracias".

Su acción creó un justo y gran repudio en el pueblo trabajador costarricense la burla que el presidente Chaves ha hecho del genocidio del pueblo palestino y especialmente de los más de 15 000 niños palestinos muertos. Las palabras se quedan cortas para calificar un comportamiento así ante más de 50 000 muertos, centenas de miles de desaparecidos y dos millones de desplazados.

Luego de las múltiples críticas en redes sociales a los comentarios de Chaves, más de 100 personas se reunieron frente a la cancillería para manifestar su descontento y rechazo a estas declaraciones.

Los activistas por palestina exigen romper relaciones con Israel, rechazando la complicidad del gobierno con el genocidio, mientras se recogen firmas contra el TLC y su agenda.

Podra la tradición pacifista de Costa Rica sobrevivir a un gobierno que niega el genocidio en Gaza, que se burla del asesinato de mujeres y niños y que persigue un tratado de libre comercio con un ente genocida. La respuesta de la gente en la calle parece ser contundente.

Ante esto diversas organizaciones se expresaron en contra de la actitud del presidente costarricense:

La actitud de Chaves es un insulto al pueblo palestino ante el terrorismo del Estado de Israel, mientras Palestina es bombardeada y hambreada, mientras se bloquea todo ingreso de ayuda humanitaria y decenas de organizaciones internacionales señalan la hambruna que están sufriendo precisamente los niños de quienes Chaves se burla.

La vulgaridad y cinismo de Chaves no representan al pueblo trabajador costarricense, mujeres, indígenas, migrantes que habitamos este país. Rodrigo Chaves no nos representa. Chaves es un presidente que ataca derechos laborales, a los migrantes, a las comunidades, a nuestros bienes comunales. Es un sirviente del capitalismo en degradación que vemos en el país. Y esa burla retrata de cuerpo entero su personalidad y la de su personal político. Es inaudito que Liberación Nacional y otros partidos no hayan hecho el menor gesto de repudio ante las burlas de Chaves.

En las tradiciones de lucha del pueblo trabajador de Costa Rica con orgullo nos opusimos de mil y una manera al TLC con Estados Unidos. No va a ser ahora la excepción. El TLC con Israel no lo vamos a aceptar pues a todas luces es una herramienta del genocidio contra el pueblo palestino. No es casualidad que ese TLC se esté negociando en secreto, a espaldas del pueblo trabajador costarricense.

Exigimos que la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Costa Rica condenen el genocidio y rompan relaciones políticas, diplomáticas y económicas con el Estado de Israel. Exigimos el alto al fuego inmediato y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Llamamos a que los sindicatos empiecen desde ya los planes de huelga contra el TLC con el estado sionista. Apostamos a construir jornadas informativas, volantear barrios, recolectar firmas en centros de trabajo y universidades contra este TLC. Nos comprometemos a ayudar todos los esfuerzos que vayan en ese sentido.

Más en general, llamamos a la movilización contra el genocidio perpetrado por el sionismo. Las prácticas del sionismo demuestran la total insuficiencia de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para ser instrumentos de justicia del pueblo palestino. Es necesario seguir el ejemplo de los millones que se movilizan en Londres, de los estudiantes en Estados Unidos, necesitamos ser miles en las calles de Costa Rica contra el genocidio del pueblo palestino.

Organización Socialista Revolucionaria OSR

Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC