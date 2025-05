Radio pública de EEUU demanda al gobierno de Trump por recorte de fondos federales

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y tres de sus estaciones locales presentaron una demanda el martes contra el presidente Donald Trump, argumentando que la orden ejecutiva destinada a recortar la financiación federal para la organización es ilegal.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington por la NPR, Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KUTE, Inc., sostiene que la orden ejecutiva de Trump para reducir los subsidios públicos al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS, por sus siglas en inglés) y a la NPR viola la Primera Enmienda.

Trump emitió la orden a principios de este mes, y en ella ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública y otras agencias federales que cesen "la financiación federal para la NPR y el PBS" y pide que trabajen para erradicar fuentes indirectas de financiación pública para las organizaciones de noticias. Trump emitió la orden tras alegar que existe un "sesgo" en los informes de los medios.

"La finalidad de la Orden no podría ser más clara: tiene como objetivo castigar a la NPR por el contenido de noticias y otros programas que al presidente no le gustan y congelar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de la NPR y las estaciones de radio públicas individuales en todo el país", se indica en la demanda.

"La Orden es un ejemplo clásico de represalia y discriminación basada en el punto de vista, en violación de la Primera Enmienda, e interfiere con la libertad de asociación expresiva y la discrecionalidad editorial de la NPR y las Estaciones Miembros Locales", se agrega.

La batalla legal parecía inminente, dado que los directores de la NPR y el PBS reaccionaron a la medida de Trump con declaraciones de que creían que era ilegal. La ausencia del PBS en la presentación del martes indica que los dos sistemas impugnarán esto por separado; el PBS aún no ha acudido a los tribunales, pero es probable que lo haga pronto.

Los intentos del presidente de desmantelar fuentes de noticias administradas por el gobierno como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty también han provocado batallas legales.

El gobierno ha tenido enfrentamientos con la prensa en varios frentes. La Comisión Federal de Comunicaciones investiga a ABC, CBS y NBC News. The Associated Press también acudió a los tribunales después de que la administración restringiera el acceso a ciertos eventos en respuesta a la decisión de la organización de no renombrar el Golfo de México como decretó el mandatario.