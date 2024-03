Denuncian a Luis Ratti en la Fiscalía por Traición a la Patria y delitos de odio

Andrés Giussepe Credito: Prensa Mosproven

21.03-24.-El Movimiento Político Profesionales de Venezuela (MOPROVEN), conjuntamente con la Asociación Civil Víctimas de la Guerra Económica (VICTIMASTODAY) y varios voceros de organizaciones comunales, introdujeron este miércoles 20 de marzo de 2024, una DENUNCIA FORMAL ante la Fiscalía General de la República contra el precandidato presidencial LUIS RATTI, por traición a la Patria, delitos de odio, delitos contra poderes nacionales, instigación a delinquir e incitación a la guerra civil por redes sociales. Así lo informó el Andrés Giussepe, presidente de VictimasToday que encabeza y fue vocero de la denuncia.



En los últimos años hemos visto que la actuación política de LUIS RATTI, hoy habilitado por el Consejo Nacional Electoral para ser candidato presidencial, ha sido una de las más desmoralizante para la opinión pública nacional, la familia, la moral del ciudadano de pie, que sufre por las secuelas de las convocatorias a sabotaje económico, bloqueos, sanciones, intentos de magnicidios, llamados a rebeliones civiles y militares, así como la permanente humillación e acusaciones infundadas donde este ciudadano ha participado de manera pública y desmedida, afirmó Giussepe.



“Hoy día circulan en las redes sociales varios videos grabados por él mismo, donde incitaba al odio, a la rebelión ciudadana, al desconocimiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de reconocimiento al prófugo de la justicia JUAN GUAIDÓ. Incluso, en un video llamó asesinos al mismo Presidente, al Fiscal General de la República y a la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que son atentados claros y precisos contra las instituciones del Estado y sus autoridades.”



Son hechos tipificados en el Código Penal venezolano como delitos sancionables entre ellos de traición a la Patria, conspirar contra la figura presidencial y contra la república, incitación a la desobediencia civil, el llamado a golpes de Estado, asesinatos, magnicidio, invasiones por potencias y ejércitos extranjeros.



Según la denuncia consignada en la sede principal de la Fiscalía General de República, en Parque Carabobo, Caracas, la fundamentación en la cual se basa la acción criminal desplegada por este ciudadano, se centra en destacar que dichas conductas se materializaron hace varios años, y hasta el momento no han sido juzgadas, no tiene juicio abierto, goza de una total impunidad sobre esos delitos descritos arriba.



En el marco del proceso de inscripción de los candidatos presidenciales 2024, previsto en el Cronograma Electoral del CNE a realizarse entre los días 21 y 25 de marzo, Luis Ratti aparece habilitado para ejercer funciones públicas, incluso habilitado para presentarse como candidato presidencial, dejando muy mal parada al sistema judicial venezolano, donde la Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que se encarga de controlar y preservar la legalidad, vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales vigentes, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley.



El delito de traición a la patria se configura cuando se realizan acciones específicas bien sea dentro o fuera de la República con complicidad o no de otra nación o país, destinadas a afectar el normal funcionamiento del Estado y de sus instituciones; también se considera traición a la patria el acto mediante el cual se solicite o impetre a un Gobierno extranjero o un Organismo Suprenacional la intervención, participación o resolución de asuntos de política interna de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo constituiría delito de traición a la patria todas aquellas declaraciones a funcionarios extranjeros mediante las cuales se difame al Presidente de la República.



Según Giussepe, el petitorio contempla que el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aboque a conocer con las diligencias necesarias, la presente denuncia, a los fines de poder esclarecer y determinar responsabilidad del ciudadano LUIS RATTI, por sus actuaciones, declaraciones y solicitudes abiertas en los últimos años, a la desobediencia de las leyes, la incitación al odio, la rebelión ciudadana, el desconocimiento del presidente de la República NICOLÁS MADURO, llamándolo asesino así como al Fiscal General de la República y a la Vicepresidenta de la República, DELCY RODRÍGUEZ, así como el reconocimiento abierto al prófugo de la justicia JUAN GUAIDÓ, que de manera clara atentan contra la moral republicana, las instituciones del Estado y sus autoridades.



Insiste Giussepe, que las actuaciones de Ratti y su habilitación política son un golpe duro a la moral de la familia venezolana y del ciudadano de a pie, que hoy sufre las secuelas de las convocatorias a sabotaje económico, bloqueos, sanciones, intentos de magnicidios, llamados a rebeliones civiles y militares, que ese ciudadano de manera abierta invocó y apoyó por los medios de comunicación y redes sociales.



A continuación los delitos que contempla la denuncia y que requieren sea investigado de manera urgente:



DELITOS DE TRAICIÓN A LA PATRIA, que atenta contra la independencia, la soberanía y la seguridad de la nación, previstos y sancionados en los artículos 128, 129 y 133 del Código Penal Venezolano.

DELITOS DE ODIO, que es cuando alguien promueve, ya sea de manera directa o indirecta, el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte de dicho grupo o contra una persona determinada, previsto y sancionado en el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

DELITOS CONTRA LOS PODERES NACIONALES Y DE LOS ESTADOS, al emitir ofensas y acusaciones infundadas de manera pública y en redes sociales contra el Presidente de la República, la Vicepresidenta y el Fiscal General de la República, previstos y sancionados en los artículos 147 y 148 del Código Penal.

DELITOS DE INSTIGACIÓN A DELINQUIR, al instigar a otros a ejecutar actos en contravención a las leyes, previstas y sancionados en los artículos 283 y 285 del Código Penal.

DELITOS DE INCITACIÓN A LA GUERRA CIVIL POR REDES SOCIALES, al usar por medio de informaciones falsas difundidas con fines de causar pánico en la colectividad, la zozobra colectiva, previstos y sancionados en los artículos 296-A del Código Penal.



Giussepe, manifestó que comportamientos de individuos como esos exige que en Venezuela se estudie la posibilidad de aplicar experiencias internacionales como la Cadena Perpetua para que hechos como esos no vuelven a ocurrir más nunca. Plantea, que el Movimiento Político Profesionales de Venezuela después del proceso electoral presidencial, comenzará las gestiones formales ante el Consejo Nacional Electoral para impulsar la convocatoria de un Referéndum para enmendar la Constitución que permita que en Venezuela se aplique la cadena perpetua para los corruptos (funcionarios públicos, jueves, fiscales, empresarios), violadores, y sobre todo, para venezolanos y venezolanas convocantes a sanciones y bloqueos contra nuestro país, que es la traición a la patria.

Para incorporarse en esa lucha por la convocatoria de ese referendo constitucional para la aplicación de la cadena perpetua para esos delitos, Giussepe invita a incorporarse por el correo profesionalesytecnicos.rev@gmail.com.