EEUU condena la detención de opositores en Venezuela y pide su “liberación inmediata”

21-03-24.-Estados Unidos condena “las detenciones arbitrarias” de miembros de la “oposición democrática” en Venezuela y pide su “liberación inmediata”, afirmó este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.Nichols publicó un mensaje en la red social X después de que las autoridades venezolanas informaran del arresto de dos colaboradores de la opositora María Corina Machado, a quien vincularon con planes de “acciones desestabilizadoras” de cara a las elecciones presidenciales de julio.“Condenamos las detenciones arbitrarias y las órdenes de arresto emitidas hoy contra miembros de la oposición democrática en Venezuela”, afirma el texto.“Los crecientes ataques de (el mandatario Nicolás) Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos son totalmente inconsistentes con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocarán las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”, añade Nichols.Se refiere al acuerdo alcanzado en octubre entre el gobierno de Maduro y la oposición, por el que Washington levantó parcialmente algunas de las sanciones impuestas a Caracas.“Pedimos la liberación inmediata de estas personas y de todos los detenidos injustamente”, insiste el alto cargo del departamento de Estado.El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención de los opositores Henry Alviárez y Dignora Hernández.Se trata de dos dirigentes nacionales de la organización política de Machado, Vente Venezuela. Les acusa de planificar “acciones desestabilizadoras” para intentar “forzar” la habilitación de Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada por 15 años a ejercer cargos públicos.Siete colaboradores de Machado han sido arrestados en los últimos días.Nichols estimó a principios de marzo que “la negativa” de Maduro a restablecer los derechos políticos de candidatos, como Machado, y el “acoso y encarcelamiento” de muchos de sus partidarios “fueron pasos en la dirección equivocada”.Pero “a pesar de estas recientes transgresiones, seguimos comprometidos a apoyar el proceso democrático de Venezuela”, recalcó entonces en un acto organizado por la organización empresarial estadounidense American Society - Council of The Americas (AS/COA).Últimamente, el Gobierno de Biden ha advertido a Maduro, candidato a su reelección, que si no “cambia de rumbo” reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril, como ya hizo en enero con la minera estatal de extracción de oro venezolana.