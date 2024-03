Perú: Venezolana lleva más de un mes viviendo en el aeropuerto de Lima

17-03-24.-La venezolana Duiliana Sánchez lleva más de un mes varada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, debido a que su Permiso Temporal de Permanencia (CPP) se encuentra vencido.En una enrevista con CNN que se encuentra en las instalaciones del aeropuerto desde el 31 de enero de 2024. La venezolana vive en Perú desde 2019, pero hizo un viaje a Europa en septiembre de 2023 donde le robaron su pasaporte. Ante esta situación, viajó a Venezuela utilizando un salvoconducto para poder tramitar un nuevo pasaporte.Al regresar a Perú, su CPP se encontraba vencido debido a que al estar fuera de Perú por causas mayores, no tuvo oportunidad de renovarlo. Esto y el hecho de no contar con una visa, ocasionó que no se le permitiera el ingreso al país.La venezolana duerme allí y se asea y alimenta desde hace más de 40 días.Gabriel González, abogado de la venezolana, expuso que si ella decide regresar a Venezuela perdería todos sus derechos en Perú. Actualmente, presentaron un habeas corpus para que consideren el caso de Sánchez.La defensa alega que la venezolana no pudo renovar su CPP debido a causas mayores y que no se le está concediendo la reunificación familiar, teniendo en cuenta que sus padres viven en Perú.«Lo único que pedimos es que le permitan el ingreso a Perú para que pueda hacer ese tramite de regularización», expuso el abogado.Por su parte, el departamento de migración de Perú asegura que la venezolana se encuentra en el aeropuerto por voluntad propia.