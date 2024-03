(VIDEO) Cárcel argentina aplica “estilo Bukele” contra presos por narcotráfico y crimen organizado

08-03-24.-Las imágenes difundidas por las autoridades resultaron sorprendentes. Recordaban lo visto en las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, donde el gobierno del presidente Nayib Bukele aplica un riguroso trato a los pandilleros ligados al narcotráfico y el crimen organizado.Sin embargo, se trataba de lo que ocurrió en un penal de la ciudad argentina de Santa Fe, que alberga a los más peligrosos miembros de las bancas narcos de la provincia trasandina de Rosario.Personal penitenciario debió realizar una revisión a las depencias de la Cárcel de Piñero, luego que dos microbuses que trasladaban a 100 efectivos carcelarios fueron atacados a balazos, en un capítulos más de los atentados contra personal de seguridad y funcionarios del gobierno provincial, que incluyen balaceras y amenazas, y que son articulados desde el interior del penal, según el reporte del diario ‘Clarín’Las imágenes donde se ve a los presos con sus torsos desnudos, sentados, con sus manos atadas por la espalda y la cabeza gacha, fuertemente custodiados, fueron difundidas por el gobierno de Santa Fe y recordaron al material que suele difundir el gobierno de Bukele.“La van a pasar peor”“Cada vez la van a pasar peor”, se titula el mensaje que acompaña las fotografías, publicado en la cuenta de Instagram del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.Desde que comenzó la gestión de Pullaron, el pasado 10 de diciembre, el ministerio de Seguridad santafesino dispuso un plan de revisiones sorpresivas que se realizan de forma aleatoria en todas las unidades penitenciarias de la provincia.“El objetivo es formar un segundo anillo de control sobre aquellos reclusos que intentan ejercer violencia en las calles desde la cárceles”, indicaron voceros de la gobernación.Cococcioni aseveró que “desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos”, dijo el funcionario en alusión a las puestas en libertad que se llevaron a cabo en la pandemia de Covid-19 durante el gobierno del presidente Alberto Fernández.Sostuvo a su vez que no van a “retroceder ante las amenazas”. “Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos”, aseguró.Finalmente señaló que no aceptarán “ninguna extorsión” de delincuentes presos y “si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.