Habitantes de La Paragua rechazan balance de muertos en la mina ofrecido por la Gobernación de Bolívar

23-02-24.-Habitantes de La Paragua, municipio Bolivariano Angostura, rechazaron las cifras ofrecidas por las autoridades de Bolívar, quienes aseguran que en el derrumbe de la Mina Bulla Loca fallecieron 16 personas.



Los habitantes protestaron la mañana de este jueves para exigir que se aboquen a las actividades de rescate y den respuestas a quienes aún tienen familiares desaparecidos.



“Que nos den respuestas. Nosotros no somos políticos. Somos el pueblo que tiene familia. El gobernador se ha hecho la vista gorda con las personas que quedaron tapiadas”, se puede escuchar en uno de los videos compartidos por periodistas que se mantienen en la localidad.



A pesar de que la gobernación del estado Bolívar afirma haber desplegado toda la logística necesaria para dar respuesta y la habilitación de dos unidades aéreas para el rescate, en redes sociales siguen publicándose imágenes en las que se puede ver a los mineros rescatando de forma precaria los cadáveres.



Asimismo, testimonios aseveran que las autoridades regionales no han ofrecido la logística pertinente a los equipos de rescate.



El alcalde de la localidad, Yorgi Arciniegas, en un primer balance afirmó que eran 30 los fallecidos y 70 personas tapiadas; no obstante, las autoridades oficiales desmintieron esta versión asegurando que fueron dadas por la “desesperación”.



Seguridad Ciudadana afirma que continúan trabajando



Radio Fe y Alegría Noticias entrevistó al secretario de Seguridad Ciudadana del estado Bolívar, Edgar Colina Reyes, quien ratificó las cifras de 16 personas fallecidas y 16 heridos hasta la 1:00 de la tarde de este jueves.



“Ya el presidente dio ayer la versión oficial. Tenemos 16 fallecidos y 16 heridos. Estamos esperando un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y personal de Protección Civil. Estamos organizándonos para llevar insumos médicos, agua y traer unos heridos de regreso”, destacó Colina Reyes, quien afirmó que estaban teniendo todo el apoyo.



El funcionario recordó que la mina Bulla Loca está retirada de la localidad, desde la cual solo se puede tener acceso por vía fluvial recorriendo un trayecto de varias horas.



“De La Paragua a la mina hay por aire una hora y por vía fluvial seis horas. Es un sitio inhóspito. Hay que planificar estas operaciones bien”, acotó.



– ¿A qué atribuyen los reclamos de la comunidad que afirman hay más muertos?



– Estamos manejando información oficial de 16 fallecidos y 16 heridos. Los helicópteros están yendo a la mina y si hay más heridos, se trasladarán a Ciudad Bolívar, al Hospital Ruiz y Paez. Si no es de riesgo, permanecen en La Paragua. Si hay más fallecidos, serán traídos a La Paragua.

