Exministros disidentes Andrés Izarra y Rafael Ramírez responden a la acusación del Ministerio Público

07-12-23.-Los exministros de Comunicación y Petróleo, Andrés Izarra y Rafael Ramírez, reaccionaron a las acusaciones que presentó la Fiscalía del gobierno de Nicolás Maduro contra ellos y una serie de dirigentes opositores.El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, denunció, a través de su cuenta en X, que la acusación en su contra son un absurdo jurídico y político.“Las acusaciones del Fiscal General son un absurdo jurídico y político, se persigue a la disidencia política y se impone un régimen de violación de los Derechos Humanos en el país. Traidores a la Patria son ellos que dejaron que la Exxon Mobil iniciara operaciones en el Esequibo desde el mismo 2013 y los que negocian en secreto con potencias extranjeras. Nosotros SÍ supimos defender nuestra soberanía cuando Nacionalizamos a la Exxon Mobil en la FPO en 2007”, escribió Ramírez.El exministro del Petroleo, quien el pasado domingo calificó de fracaso el referendo consultivo sobre el Esequibo, fue acusado por el fiscal Tarek William Saab de ser un agente de la Exxon Mobil, se le acusó de traición a la patria y se le añadió a la lista de los más buscados.Otro exministro que fue señalado en la acusación del MP fue Andrés Izarra, quien también reaccionó al anuncio y dijo que el gobierno de Maduro demostraba que estaba desesperado.“Están perdidos. No les queda más que la represión”..."la raya es que me hayan metido en el mismo saco que Guaidó... eso si me dolió". escribió Izarra en una serie de tuits.Cabe recordar que en el día de ayer el Ministerio Público (MP) solicitó órdenes de aprehensión contra el equipo de Machado, los opositores Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Lester Toledo, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Julio Borges, David Smolansky, todos en el exilio; el presidente de Súmate y exmiembro de la Comisión Nacional de Primaria, Roberto Abdúul, y dos chavistas disidentes: Andrés Izarra y Rafael Ramírez, quienes ocuparon cargos ministeriales en gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.