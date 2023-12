Cicpc esclareció el homicidio de la estudiante de ingeniería de la UNEFA en Aragua

03-12-23.-El Director de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico informó a través de su cuenta en Instagram que funcionarios de la Delegación Municipal Caña de Azúcar esclarecieron el homicidio de Ziskeily Andrea Cordoves Figueroa de 19 años, estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa).



El hecho ocurrió en las adyacencias de la casa de estudio, parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot, estado Aragua.



Durante el proceso de investigación se dio a conocer que Dubraska López (18) y Wilmer Granado (20), piden a la víctima acompañarlos al baño. Al cabo de los minutos comenzaron las actividades académicas y varios compañeros le escribieron a la víctima para informarle, pero la misma no respondió y no se presentó a la evaluación.



Los funcionarios dieron a conocer que Dubraska y Gabriel se retiraron repentinamente de la universidad.



La progenitora de la víctima en vista que no llegó a su residencia, se trasladó a la universidad a fin de indagar que había ocurrido.



El procedimiento



Los pesquisas iniciaron el proceso de investigación y entrevista a Dubraska, quien libre de toda coacción y apremio manifestó que tenía sentimientos de rabia contra su compañera por considerarse más inteligente.



Dubraska utilizó un arma blanca (cuchillo) para propinar varias heridas a la víctima en diferentes partes del cuerpo, siendo ayudada por Gabriel, quien la sostenía bajo la fuerza física.



Una vez que logran causar la muerte, lanzan su celular hacía la misma zona enmontada, para así ellos dos huir de la universidad con destino a sus respectivas residencias, donde al llegar, procedieron a lavar las prendas de vestir que portaban, incluyendo los calzados.



El Director de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, detalló que los funcionarios ubicaron el arma utilizada para cometer el hecho.

