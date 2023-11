De múltiples puñaladas asesinaron a una venezolana en Trinidad y Tobago

Liliannyis Vera González Credito: Web

28-11-23.-Otro crimen en el que la víctima es una venezolana se registró en Trinidad y Tobago.



La comunidad criolla que reside en Trinidad y Tobago está aterrorizada por la inseguridad de la que son víctimas constantemente: otra joven que emigró en busca de una vida mejor, encontró la muerte en esta isla.



Se trata de Liliannyis Vera González, de 25 años, quien de acuerdo con varias versiones fue vista con vida por última vez el 5 de noviembre en su casa en Siparia, una isla trinitense.



Al día siguiente, la Policía habría recibido una llamada anónima para notificar que encontraron el cadáver de una mujer con signos de violencia por arma blanca en una carretera solitaria en Hermitage Extensión, cerca de Debe.



De acuerdo con lo que se ha reportado en los diferentes medios de comunicación, el cuerpo estaba parcialmente cubierto con una manta, aegún Impacto Venezuela.



En ese momento se desconocía la identidad de la joven. Sin saber lo que había ocurrido, unos días después el tío de la víctima, identificado como Oswal Fuenmayor, denunció su desaparición a la Policía de la entidad donde vivía la venezolana.



El 15 de noviembre, familiares identificaron su cuerpo en el Centro de Ciencias Forenses de St James.



Hace unos días, un familiar conversó con un medio de comunicación de Trinidad y Tobago, revelando que habló con la madre de la joven hallada sin vida y asegura que aún no puede creer lo que sucedió.



“Su madre en Venezuela no cree que esté muerta. Ella no acepta que Liliannyis esté muerta. Es difícil para ella. Fue difícil para nosotros darle la noticia, pero teníamos que decírselo”, comentó.



González era madre de tres hijos, todos ellos en Venezuela.





*Noticia al Día / Impacto Venezuela