(VIDEO) Van 16.000 muertos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí

18-11-23.-La situación humanitaria es catastrófica. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha interrumpido la entrega de ayuda a Gaza, tras un nuevo apagón de las comunicaciones debido a la falta de combustible.Ya son 16 000 los muertos causados por los ataques de Israel en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí.Y situación humanitaria es catastrófica. La Agencia de la ONU para los refugiados palestinos dice que no puede entregar más alimentos y suministros a Gaza a través de sus propios canales, ya que el cuarto apagón de comunicaciones consecutivo hace imposible contactar al personal en tierra y coordinar las entregas, y las entregas en sí no son posibles debido a una falta crítica de combustible.La ayuda se acumula en el paso de Rafah, sin que se sepa cuándo podrá entrar.La misma falta de combustible es, efectivamente, responsable del apagón: se acabó el combustible para los generadores que alimentan los equipos de comunicaciones. A última hora del viernes, según funcionarios fronterizos palestinos, se entregó un cargamento de 17 000 litros de combustible para las necesidades de la empresa de telecomunicaciones Paltel.Más temprano el viernes, funcionarios israelíes acordaron permitir la entrada a Gaza de dos camiones cargados de combustible por día para las necesidades de la ONU, pero la cantidad es solo la mitad de lo que la ONU dijo que necesita para llevar a cabo funciones básicas de salvamento.Israel no logra detener el lanzamiento de cohetesLas FDI continúan "ampliando" las operaciones terrestres contra Hamás y sus afiliados en diferentes áreas de la Franja, incluida la búsqueda y destrucción de plantas de producción de armas y posibles sitios de lanzamiento de cohetes, ya que a pesar de toda la destrucción, Hamás y la Yihad Islámica Palestina siguen lanzando cohetes hacia Israel.