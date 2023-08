Defensa del dirigente sindical Josué Tremaria apelará por “expediente construído con falsos positivos”

Familiares Tremaria marcharon hasta la Fiscalía en Puerto Ordaz para exigir una fe de vida de Bladimir Josué Tremaria Credito: RFA

10-08-23.-A un mes de cumplirse la detención del dirigente sindical, Bladimir Josué Tremaria, aún no ha sido condenado, manteniéndose su caso en proceso “por un expediente amañado que le levantó la Dirección General Contrainteligencia Militar”, según declaraciones de su abogado José Gregorio Vera en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.



Vera manifestó que Tremaria, quien es presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), “es un activista social, luchador social, chavista, que ha estado público y notorio en actividades que van en pro del beneficio de los trabajadores”.



Precisó que durante el proceso le han violado una serie de principios constitucionales: “se violó el debido proceso, el Ministerio Público nunca le citó, que es una causalidad de pedir el recurso de nulidad contra él, para que compadeciera frente al ministerio en calidad de investigado”.



Actualmente, Tremaria se mantiene detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta, en la ciudad de Caracas. Su abogado Vera indicó que solicitaron trasladarlo hasta Guayana para que lo procesen allí.



“(Que le den) Le den libertad condicional. Nosotros apelamos la decisión al tribunal, porque hay un expediente que ha sido construido a partir de falsos positivos”, sentenció. A la vez que, aseguró que a Tremaria lo han acusado de falsedades.



“Lo han acusado de conspiración y eso no es conspiración, porque en Venezuela hay derecho a protestar. Cualquier asociación o diferente social puede hacer su protesta. Es muy mal procedente que se esté criminalizando la protesta”, expresó.



Del mismo modo, el abogado Vera informó que para este miércoles 09 de agosto iban a apelar en la Corte de Apelaciones del estado Bolívar, entregando una carta dirigida al fiscal general de la República denunciando todas las violaciones procesales con el fin de que pueda intervenir.



“Yo confío en que van a revisar las actuaciones indebidas que allí hay. Los fiscales están haciendo abusos del poder que tienen”, aseguró.



Cabe destacar que apenas el sábado 05 de agosto, la esposa de Tremaria lo pudo visitar desde su detención porque lo tenían incomunicado.



Finalmente, el abogado Vera expresó que se puede pensar diferente en cualquier lugar del mundo, “pero no puede ser perseguido por pensar diferente. Un líder sindical que lucha por sus reivindicaciones no tiene porqué ser detenido”.

