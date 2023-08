(VIDEO) Cantante de reggae denuncia haber sido víctima de racismo en un local de Altamira, Caracas

08-08-23.-El cantante de reggae, James Lakay, nacido en Haití y con más de 27 años de residencia en Venezuela, denunció este sábado haber sido víctima de un acto de racismo en el local Criafama en Altamira, municipio Chacao.A través de un video publicado en su red social de Twitter, Lakay aseguró que le fue negado el acceso al lugar por su tono de piel."No me gusta estar en el centro de una polémica, pero ahorita pasé por Altamira e hice una parada para comprar algo en un local y resulta que el dueño llamó al gerente y le dijo que yo no podía estar aquí por mi color", comentó.Lakay destacó que en pleno siglo XXI estar en una situación así es muy "chimbo". Por lo que llamó a la reflexión a los propietarios y a la gerencia del local.“Yo le recomendaría al dueño de ese local que realmente recapacite y entienda que Venezuela es un país multiétnico. Va a ver bachacos, blancos, morenos, negritos, unos más oscuros, unos más blancos que el otro, pero al final todos estamos en el mismo país“, expresó.Estas personas no pueden tomar esa actitud por su "color", sentenció.