Activistas LGBTI cumplen más de 24 horas encadenados en la Defensoría Del Pueblo para exigir igualdad de derechos

Activistas LGBTI cumplieron este martes más de 24 horas encadenados en Caracas Credito: Efe

22-11-22.-Tres activistas LGBTI cumplieron este martes más de 24 horas encadenados en Caracas, frente a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, para exigir un pronunciamiento de respaldo a este colectivo ante peticiones y reclamos por igualdad de derechos.



La activista y portavoz de la protesta, Richelle Briceño, indicó a EFE que durante la noche los tres hombres que se encadenaron, uno de ellos en silla de ruedas, fueron presionados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para que desistieran de la manifestación.



"Hubo bastante represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana (...) para ser retirados, se les amenazó cpn retirarles las cadenas, con picarles las cadenas, porque (alegaron) que esta es una zona de seguridad, porque la actuación de ellos es ilegal", señaló.



La protesta se mantendrá hasta que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, o alguna otra autoridad “de peso” se acerque hasta el lugar para empezar un diálogo entre las partes.



“Los tres chicos, entre ellos una persona con discapacidad motora, no están dispuestos a levantar ningún encadenamiento, por el contrario, están amenazando con iniciar una huelga de hambre en las próximas horas si no hay una respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo o de cualquier autoridad”, apostilló.



Los manifestantes exigen la derogación de un artículo del código de justicia militar que penaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel, un asunto sobre el que Ruiz no se ha pronunciado.



