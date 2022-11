(VIDEO) Antonio Guerrero: “La Fiscalía General ha cometido errores inexcusables en el caso de Chyno Miranda”

21-11-22.-Antonio Guerrero, abogado de los psiquiatras presos por el caso de Chyno Miranda, nos acompañó este lunes en Vladimir a la Carta, donde expresó que “fiscales que llevaron el caso de Chyno deberían ser destituidos”.Aseguró que, “El Fiscal General Tarek Wiliam Saab de manera tácita aceptó que la Fiscalía se había equivocado al presentar a los psiquiatras del caso de Chyno, quienes fueron aprehendidos luego del allanamiento a la casa de reposo Tia Panchita.”Guerrero precisó que los médicos Vittorio Vladimir Domínguez Villalobos y Lionel José Sotillo Romero, quienes han sido reconocidos como especialistas en Psiquiatría por el Colegio de Médicos del área Metropolitana de Caracas, la Federación Médica de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, y quienes trabajaban en la Clínica de Rehabilitación Tía Panchita, fueron Imputados por «ejercicio ilegal de la profesión, privativa ilegítima de la libertad del artista, Chyno Miranda, estafa y asociación para delinquir».“Esta mañana conversé con el médico tratante de Chyno Miranda y me comentó el daño psicológico que pudiese afectar a los psiquiatras luego de este escarnio público que están atravesando. No bastaría una disculpa, el daño es irreversible, están padeciendo de estrés postraumático,” agregó el abogado.Asimismo denunció que, “Tia Panchita fue objeto de presión indebida por tres días. El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía y autorizado por el tribunal que hoy lleva la causa, en el allanamiento no sólo se llevaron la historia clínica de Chyno sino de todos los pacientes. El Fiscal publicó en su Twitter una foto con un instrumento donde él asume que con eso se maltrataba a Chyno y eso es falso.”Guerrero mencionó que, “ayer el Fiscal Tarek Wiliam Saab refirió que si la defensa que representamos, en 45 días presenta las pruebas suficientes, las cuales ya fueron presentadas ante la juez de la causa, los psiquiatras del caso de Chyno lograrían la libertad inmediata.”Ante esto Guerrero, abogado especialista en derecho Penal y Administrativo, insistió en que ya fueron presentados ante la Fiscalía los títulos y documentos que indican la acreditación de los aprehendidos a estar al frente del ejercicio de esta profesión.Conozca todos los detalles aquí: