(VIDEO) Eudis Girot: “Hay mucho falso positivo en los expedientes de los compañeros que están presos"

03-05-22.-Eudis Girot, dirigente petrolero, manifestó que en Venezuela “hay mucho falso positivo en los expedientes de los compañeros que están presos. Se tiene la esperanza que la comisión presidencial para la transformación del Sistema Judicial, junto a los nuevos magistrados del TSJ, revisen expediente por expediente.”Girot, tras su liberación luego de estar preso por más de 17 meses, aseguró en la entrevista Vladimir a la Carta que “desde el momento de la detención se te transforma la vida. El 18 de noviembre, me cambió la vida totalmente. Mi experiencia en la cárcel fue terrible, esta vivencia dio a conocer una realidad que era totalmente ajena a nosotros.”“Mi paso por la cárcel me ha hecho pasar por una serie de reflexiones sobre las luchas que se han venido dando. Pero nunca habíamos visualizado el contexto del país. Hay que salvar a Venezuela”, agregó.Asimismo, denunció que “hay brotes permanentes de tuberculosis, enfermados que le han quitado la vida a los reclusos. El Ministerio de Salud tiene que declarar las instalaciones del Rodeo en estado de emergencia.”Insistió en que “lo que hemos venido pidiendo es que a los trabajadores se nos escuche. En el tema del salario, pensión, Seguridad Social”.“La cárcel no me ablandó, salgo con más fortaleza. Hay que salvar a Venezuela. Hay resistir con dignidad. Es sobrevivir a un drama”, manifestó.Comentó que unos días después de haber sido excarcelado, le fue extendida una invitación de la comisión de encuestas de la OIT para escuchar su caso y conocer su versión de la realidad de los trabajadores desde la perspectiva de una víctima de prisión arbitraria.A su juicio, Venezuela "necesita un obrero de verdad" que esté al frente del país y represente el clamor del pueblo, mientras que puso como ejemplo a los jubilados y pensionados del sector petrolero al recordar que más de 7.000 millones de dólares del fondo de pensiones no aparecen y se les adeuda el dinero a estas personas, a razón de $660 mensuales. Pidió auditoría para saber dónde están esos recursos.Para finalizar, el dirigente sindical invito al “presidente Nicolás Maduro: “usted debe entrar en una profunda reflexión sobre la situación que vive Venezuela, usted debe hacer un alto en el camino”.*Con información de Contrapunto y Tal Cual