Efemérides 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena, pero sigue el "colonialismo criollo"

Imágenes alusivas a las efemérides destacadas: Monumentos a Lennon yal Che en A Coruña, Galicia. Cantautor Rudy Márquez. Ciudades venezolanas de Mérida y Trujillo. Credito: Composición Aporrea / Web

Algunas efemérides de un día como hoy, 12 de octubre:

Día de la Resistencia Indígena (en Venezuela y algunos países latinoamericanos) y Día de la Hispanidad (en España). En Venezuela, antes de Chávez se celebraba con el nombre de " Día de la Raza" para conmemorar lo que se nos mostraba como el "primer encuentro entre dos mundos". Luego, se cambió ese nombre por el de Día de la Hispanidad (en los países de habla hispana). Pero desde el enfoque anticolonialista se renombró como Día de la Resistencia Indígena, considerando la llegada de los españoles y otros europeos a lo que luego llamaron América, como el inicio de una invasión y sometimiento de pueblos originarios. Hay quienes pretenden presentar las cosas como si se tratase de una misma celebración con nombres distintos, pero la concepción y el objetivo de la efeméride es absolutamente distinta y no se resuelve el tema solapando la conquista violenta como un "intercambio de culturas entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles". Por supuesto que las culturas se combinaron dando lugar a la "civilización hispanoamericana", que no es una sola sino diversa y persisten pueblos y naciones indígenas con sus raices culturales, en algunos paises más fuertes que en otros. A ésto llegamos tras un proceso histórico de despojo, cruenta dominación y avasallamiento. La celebración de este día sigue siendo motivo de polémicas y choque de diversos puntos de vista, en torno a la conquista de América por parte de las potencias europeas que irrumpieron en la vida de los pueblos precolombinos. Sin embargo, más allá de los cambios de nombre (que no necesariamente cambian realidades), la independencia venezolana se inició a partir de los blancos criollos, descendientes de españoles, y esclavistas, que tenían a los indios como vasallos, pero contrarios estos descendientes a seguir sometidos a la corona española. Los índios, así como los esclavos negros y la población mestiza, han continuado dominados y discriminados por mucho tiempo. La esclavitud no se abolió de manera inmediata tras la conquista de la independencia (pasarían décadas) y los pueblos indígenas nunca recuperaron todas las tierras que ocupaban porque los países siguieron bajo el dominio de las oligarquías, los militares y las burocracias políticas (incluída Venezuela). Auque algunos usen la imagen de los indígenas como meras referencias simbólicas de enmascaramiento cultural de la sociedad de clases en el capitalismo actual (que lo sigue siendo, aunque le llamen "socialismo" al capitalismo mixto de Estado y privado). Persiste pués un "colonialismo criollo" con opresión para los pueblos indígenas de América. Entretanto, al otro lado del Atlántico, los gobernantes españoles se empeñan en reivindicar la historia de sus reyes por encima de las luchas de los pueblos. Allí es el "Día de la Fiesta Nacional de España", y se despliega un desfile militar. En el año 2014, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que el día 12 de octubre sería una jornada para conmemorar la lengua española, "representando un elemento de cohesión y consolidación del mundo hispano"; pero la lengua española, aunque pueda ser "elemento de cohesión" para quienes la comparten, también ha sido una imposición sobre las lenguas precolombinas y las lenguas originarias de otros pueblos, incluso dentro de España, en la que hay nacionalidades con sus propias lenguas, como el catalán, el vasco y el gallego. Y en los estados modernos de América los indígenas han tenido que luchar para defender sus lenguas, como el quechua, el aymara, el guaraní, la lengua maya o las de los indígenas venezolanos, algunas en extinción. La Resistencia Indígena tiene motivos para continuar, en primer lugar contra los imperialismos, que mantienen regímenes neocoloniales o semicoloniales, y al mismo tiempo contra las oligarquías, la dominación cultural, el despojo continuado de tierras y la depredación ambiental sobre sus ámbitos de vida. Una de las expresiones del neocolonialismo imperialista y del colonialismo criollo en Venezuela está en el Ecocidio por Explotación del "Arco Minero", que abarca a zonas con población indígena (www.aporrea.org/actualidad/n288079.html). No basta con que los gobiernos levanten estatuas, celebren actos y se retraten con ellos, que luzcan atuendos de plumas en sus cabezas y que se impriman imágenes de caciques en los billetes o se redacten leyes "bonitas", que no se cumplen. En contraste con símbolos y celebraciones al menos dos decenas de indígenas Yukpa fueron sacados de Caracas, al allanar la policía una casa en la que se alojaban, tras venir a la capital para tratar de buscar apoyo y solución a la cantidad de problemas que confrontan en la Sierra de Perijá, donde aún no se les da respuesta a las distintas problemáticas y la mayoría de las veces son perseguidos, judicializados erróneamente, discriminados o ignorados. Ver: Devuelven a la fuerza a 20 indígenas (pertenecientes al pueblo del asesinado cacique Sabino) desde Caracas a Machiques, durante un allanamiento en casa de defensor de DDHH de los indígenas. Aporrea-Prensa Yukpa - 12/10/25 - www.aporrea.org/ddhh/n410934.html No los dejan venir a reclamar a Caracas: ¿Apartheid? ¿Confinamiento territorial? ¿Gheto indígena? Día Internacional Contra la Gestión Digital de Restricciones (DRM), también conocido como Día Internacional contra el DRM (Digital Rights Management), una celebración para la cual se citan diversas fechas en las fuentes de referncia. Su finalidad es visibilizar las limitaciones que imponen las tecnologías a los usuarios de contenido multimedia digital. Esta efeméride fue creada en el año 2006, por iniciativa de la organización sin fines de lucro Free Software Foundation y apoyan el mismo propósito otras organizaciones, como The Document Foundation y Electronic Frontier Foundation, que están a favor del intercambio y accesibilidad de contenidos para todas las personas, mediante la adopción estándares o códigos abiertos, y favoreciendo de esta manera la innovación como contribución coelctiva y colaborativa. La Fundación por el Software Libre o Free Software Foundation es una organización creada el 4 de octubre de 1985 por Richard Stallman, con la finalidad de promocionar y difundir el uso del software libre, mediante la creación de licencias para su difusión; desarrolla campañas de concienciación para la protección de los derechos de los usuarios, ante las restricciones impuestas por el software propietario en el ámbito tecnológico. Día Mundial de la Artritis Reumatoide, institucionalizado por la Arthritis Rheumatism International desde el año 1996, con el objetivo de educar a las personas sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y de promover una mejor calidad de vida, así como la disponibilidad de tratamientos para quienes las padecen. Las enfermedades reumáticas afectan a los huesos, a las articulaciones y a los músculos que dan movilidad al cuerpo. Día de la Virgen del Pilar, para los católicos. En 1492 Cristóbal Colón llega a la isla de Guanahaní, posteriormente llamada San Salvador, topándose los europeos con islas próximas al desconocido continente que sería llamado América o las indias, para los españoles. En 1825, ocurre la Batalla de Sarandi (Uruguay), en la que los uruguayos vencen a las tropas del Imperio del Brasil que pretendía dominar el territorio de lo que se conocía como las provincias orientales, lo que hoy es Uruguay. El enfrentamiento militar se produjo en el marco de la llamada "Cruzada Libertadora" entre las milicias independentistas orientales y las fuerzas brasileñas, con victoria de los patriotas uruguayos. Unos dicen que el 11 y otros que el 12 de octubre, nació en 1858 José Cipriano Castro Ruiz (f. 1924), militar y político venezolano que fue presidente de Venezuela entre 1899 y 1908. Fue el dirigente de la llamada Revolución Liberal Restauradora. Es célebre su frase: "La planta insolente del extranjero ha profanado el suelo sagrado de la Patria", cuando los puertos venezolanos fueron bloqueados por buques ingleses y alemanes, que reclamaban el pago de Deuda a Venezuela, ya que por dificultades económicas (baja del precio del café, siendo Venezuela el segundo productor), hubo de suspender temporalmente el servicio de la deuda externa. También tuvo que enfrentar una sublevación apoyada por los Estados Unidos. Era la respuesta a su orientación, considerada nacionalista. En 1905 volvió a ser elegido presidente y pocos años después viajó a Europa para recibir tratamiento médico, lo que aprovechó Juan Vicente Gómez para tomar el poder. (Algunas fuentes discrepan en su fecha de nacimiento y dan el 11 de octubre en lugar del 12). En 1878 se creó la primera compañía petrolera en Venezuela, la Petrolia del Táchira. En 1891 en la ciudad de Breslau (Imperio Alemán, actual Wroclav en Polonia), nace la filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío Edith Stein. Morirá en la camará de gas de Auschwitz en agosto de 1942. En 1901 nació Pastor Oropeza, médico, investigador y docente venezolano. En 1902, en el marco de la llamada "Revolución Libertadora" se inicia la Batalla de La Victoria (una de las más largas batallas ya que culminó el 2 de noviembre de ese año). En 1924 en Saint Cyr sur Loire, Francia, fallece el escritor y Premio Nobel de Literatura en 1921, Anatole France, considerado por críticos literarios como el mejor escritor francés de finales del siglo XIX y principios del XX, cuya obras destacan gran contenido social. En 1931, se inaugura la estatua de El Cristo Redentor en el monte del Corcovado (Río de Janeiro, Brasil) que tardó cinco años en su construcción. En el año 2007 fue elegido como una de las Siete Maravillas Modernas. En 1934, nace en Caracas el historiador Mario Sanoja Obediente (ya fallecido). Doctor en Antropología por la Universidad Central de Venezuela y licenciado en Etnología por la Universidad de La Sorbona, París, se desempeñó como profesor, con más de 70 libros publicados, como: Historia Sociocultural de la Economía Venezolana (2011); Del Capitalismo al Socialismo del Siglo XXI-Perspectiva desde la Antropologia Critica (2012);El Alba de las Sociedad Venezolana(2013); y junto con Iraida Vargas Arenas: Hacia una Teoría de la Sociedad Comunal(2019); La Fragua del Bravo Pueblo(2018); Geohistoria y Subjetividad. Guía para la Investigación Cultural Directa(2017); La Larga Marcha Hacia la Sociedad Comunal. Tésis sobre el Socialismo Bolivariano(2015); Una lectura geohistórica: hacia la construcción del Estado Comunal Popular(2012). Es Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. En 1935 nació Luciano Pavarotti (f. 2007), prominente tenor italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas tanto en el mundo del canto lírico como en otros géneros musicales, considerado uno de los mejores de toda la historia. Escuchar a Pavarotti (VIDEO) En 1959, muere en Caracas el ingeniero venezolano Luis Caballero Mejías, creador de la harina precocida (n. 1903) tan usada en las arepas y empanadas. Naciera el 12 de diciembre de 1903 en Caracasy además de ingeniero fue profesor y se destacó en el campo de la investigación. En 1961 en Venezuela, se inauguró el Museo de Arte Colonial de Caracas en la Quinta de Anauco. En 1964, la Unión Soviética propulsa al espacio a tres cosmonautas en la primera nave espacial con capacidad para más de un tripulante, llamada Vosjod-1. En 1968, Guinea Ecuatorial se independiza de España, convirtiéndose en una República. En 1968 con la presencia de 112 países y 6.626 deportistas, se inauguran en Ciudad de México las XVI Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 27 de octubre. En 1970 en Venezuela se inauguró el Museo de Transporte de Caracas. En 1973, en tiempos del presidente Rafael Caldera, se inaugura el Puente Guajira Venezolana sobre el Río Limón, obra que permite el paso de tránsito vehicular desplazando al transporte fluvial. En 1993 se inaugura el Planetario del Museo de los Niños de Caracas. En 1998, fallece Matthew Shepard, universitario estadounidense agredido brutalmente por su homosexualidad. Una ley contra crímenes de odio fue aprobada con su nombre. En diversos países del mundo, a lo largo de los años, han ocurrido asesinatos homofóbicos y la lucha contra este tipo de violencias es uno de los objetivos del movimiento LGBTI. En 2002, muere la poeta venezolana Carmen Bencomo (n. 1923), también narradora de cuentos y obras de teatro para niños y jóvenes. Fue maestra de Preescolar y bibliotecaria. Obtuvo un Primer Premio de Cuentos Infantiles del Banco del Libro, con La cigarra niña (Caracas, 1965). También ganó un Primer Premio de Teatro Infantil. En 2002, ocurren atentados de Bali, Indonesia, reivindicados por Al-Qaeda, la más terrible acción terrorista que se recuerda en el país, con la muerte de más de 200 personas y más de 300 heridos. En 2003, Michael Schumacher gana su sexto campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, distinguiéndose como el piloto con más títulos de la historia hasta aquel momento. En 2003 nace la Misión Guaicaipuro lanzada por el presidente y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez, un programa del ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas que tenía el anunciado propósito de restaurar los títulos territoriales y derechos humanos a las comunidades indígenas de Venezuela. A través de ella se han implementado algunos planes para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas, incluyendo la construcción de viviendas dignas y el desarrollo de proyectos sostenibles. En 2007, el exvicepresidente de EE.UU, Al Gore y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU obtienen el Premio Nobel de la Paz. En 2014 en Bolivia, Evo Morales, con el 61 % de los votos, se proclama vencedor de las elecciones generales para elegir presidente y renovar la Asamblea Plurinacional (el Parlamento), lo que le da derecho a un tercer mandato hasta 2020. El candidato opositor Samuel Doria obtiene el 24% de los votos. En 2016, Eliézer Alfonzo conecta su jonrón número 136 llegando a ser el pelotero con más jonrones en la historia de la LVBP para ese momento. El general Raúl Isaías Baduel, exministro de la Defensa, fallece el 12 de octubre de 2021 mientras estaba detenido por el Estado venezolano. Según la organización de DDHH Provea, fue víctima de un ensañamiento sostenido, como lo señala en un informe especial: «La muerte lenta de Baduel» presentado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Ver: https://www.aporrea.org/imprime/n368483.html Baduel fue un militar y político venezolano, considerado "preso político" desde su detención en 2009. Falleció a los 66 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de la covid-19, según informaron en su momento las autoridades. Como General de División, contribuyó en 2002 a frenar el golpe de Estado contra Hugo Chávez y a su rescate, y posteriormente fue su ministro de Defensa entre 2006 y 2007. Pero más adelante cuestionó la orientación del intento de reforma constitucional y posteriormente sería detenido bajo acusaciones de corrupción, siendo objeto de prisión prolongada, calificada por algunos sectores como una retalización y ensañamiento político. Llama la atención que por delitos muy graves otras figuras, como Juan Guaidó, nunca hubiesen sido detenidas, a pesar de todas las acusaciones públicas hechas por el gobierno de Nicolás Maduro, pero a Baduel le alcanzó la muerte en la cárcel. En 2023, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declara en un evento internacional: "En los últimos cinco años nuestro país perdió la producción de 3 mil 995 millones de barriles de petróleo", refiriéndose a las sanciones y al bloqueo. Faltó decir que el valor equivalente a la producción de más de un año se lo llevó un sólo caso de corrupción gubernamental descubierto, como en del grupo de Tareck El Aissami. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/energia/n386936.html

