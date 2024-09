Efemérides del 7 de septiembre: Zamora se levanta en armas – Día del Aire Limpio

Día Internacional del Aire Limpio, por un Cielo Azul. Su principal objetivo son las investigaciones y prácticas para la mejora de la calidad del aire, para el bienestar de la población mundial y los seres vivos, pudiendo reducir considerablemente los altos índices de contaminación atmosférica, que además contribuyen al cambio climático que viene sufriendo el planeta. En 2022 el tema de este día es: "El aire que compartimos", aludiendo a que la contaminación atmosférica no tiene fronteras y si no contribuimos entre todos los seres humanos (y sus gobiernos, industrias, etc), la contaminación de unos, al final, será igualmente la contaminación de todos. El aire es un recurso compatido, y por tanto, así debe ser la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, aunque indudablemente, el hacento deba ponerse en los que más contaminan (ciudades, fábricas, transportes, etc.). Con este día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pretende una toma de conciencia a nivel global, tanto de los gobiernos, organismos internacionales en los distintos niveles y de la población en general. El llamado es a reducir los índices de contaminación atmosférica para revertir el deterioro de la salud y de la calidad de vida. El futuro de la humanidad depende en gran medida de las fuentes de energía renovables. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n386028.html